Empresas de Americana exportam US$ 408 milhões em 2024

As empresas de Americana foram responsáveis por negociar US$ 408 milhões em exportações em 2024, em negócios fechados com 67 países, como Alemanha, México, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Colômbia, Chile, Egito, Coreia do Sul, Peru e Uruguai, entre outros.

O destaque foi o papel das negociações com a Alemanha, que cresceram 34% entre 2023 e 2024, com um montante de US$ 193 milhões no ano passado. Em 2023, o volume negociado ficou em US$ 144 milhões.

Esses números se devem aos acordos econômicos concretizados pela multinacional Umicore, que atua na cidade desde 1991 e exportou metais preciosos e obras de metais preciosos, produtos utilizados na produção de catalisadores automotivos, equipamentos responsáveis por promover reações químicas que convertem gases tóxicos do motor em gases inofensivos à saúde.

“Somente esses dois itens somados representam cerca de 99% das exportações de Americana para a Alemanha”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Rafael destacou, ainda, que o bom desempenho nas exportações, dentre diversos fatores, passa também pelo olhar dedicado ao segmento pela secretaria, como a formalização de parcerias com o Peiex (Programa de Qualificação para Exportação) e com a InvestSP.

“Além disso, formamos uma parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para a constituição de um hub de exportação para a cidade que acabou de completar um ano”, concluiu.