Idosos são maioria com depressão no Brasil

Conquistas e memórias não devem ser descartadas com o passar dos anos aos idosos. Tudo o que é construído ao longo da vida merece ser valorizado, sem se limitar à nostalgia ou alimentar cobranças pelo que não foi realizado ou dito. A partir desse ponto de vista, a psicóloga e gerontóloga Monica Domingos publica o livro-caixinha Terapia para Idosos, lançamento da Matrix Editora.

A novidade reúne 100 cartas com perguntas que estimulam a comunicação e encorajam a autorreflexão, além de trabalhar o aspecto emocional de quem já passou dos 60 anos. “Qual foi o acontecimento mais marcante da sua vida?”, “Qual é o seu maior sonho?”, “Como você é? E Como se percebe perante o mundo?” estão entre as questões levantadas.

As reflexões auxiliam a encontrar caminhos para que a população idosa esteja com a saúde mental em dia e consiga enxergar perspectivas futuras. Isso se torna especialmente importante em um cenário no qual 13,2% das pessoas com depressão estão na faixa entre 60 e 64 anos, segundo o IBGE.

A proposta da obra foca justamente em resgatar a autoestima do idoso através de uma compreensão mais profunda das experiências de cada um. Por meio do autoconhecimento e da autoanálise, eles podem contemplar suas crenças, ambições e valores, aprendendo a valorizar as próprias realizações, planejar o futuro e viver de forma plena e equilibrada.

Ao incentivar o rompimento do padrão de sofrer pelo que já passou e acreditar que bons momentos acontecem apenas na juventude, as perguntas de Monica Domingos permitem encarar com orgulho o que já foi feito e vislumbrar o que ainda pode ser alcançado.

Terapia para idosos é uma ferramenta lúdica

para empoderar e devolver o amor-próprio de quem já contribuiu tanto com a sociedade, mas muitas vezes acaba invisibilizado. A iniciativa reforça que cuidar da saúde mental não se trata apenas resolver danos imediatos, mas de abrir espaço confortável para falar das emoções, planejar sonhos e celebrar as histórias vividas com pessoas próximas e queridas.

Ficha técnica

Lançamento: Livro-caixinha Terapia para idosos

Livro-caixinha Terapia para idosos Autoria: Monica Domingos

Monica Domingos Editora: Matrix Editora

Matrix Editora Preço: R$ 52,00

R$ 52,00 Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sobre a autora

Monica Domingos é fonoaudióloga e psicóloga, com pós-graduação em reabilitação neuropsicológica com ênfase em reabilitação cognitiva, constelação familiar, geriatria e gerontologia, e sexualidade humana.

Sobre a Matrix Editora

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a marca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é hoje uma das mais respeitadas editoras do país, com mais 1.000 títulos publicados e oito novos lançamentos todos os meses.