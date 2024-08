Saiba Como Fazer em Casa o Bolovo

Bolovo– Chef Nayara Guimarães, do Instituto Gourmet, ensina a receita favorita dos paulistanos

O petisco favorito dos paulistas está ganhando popularidade em todo o Brasil, e a boa notícia é que você pode facilmente reproduzi-lo em casa. O “Bolovo”, um clássico das festas e eventos, é saboroso e simples de preparar. Confira a receita abaixo e descubra como fazer essa delícia.

Ingredientes do bolovo:

6 ovos

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de presunto picado

1/4 xícara de salsinha picada

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma com azeite. Em uma tigela, bata os ovos com um garfo ou batedor até que fiquem bem misturados. Adicione a farinha de trigo, queijo parmesão, presunto, salsinha, fermento, sal e pimenta. Misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Despeje a mistura na forma untada e leve ao forno. Asse por cerca de 25-30 minutos, ou até que o bolo esteja firme e dourado. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e desenforme.

Sirva o “Bolo Ovo” ainda morno para aproveitar sua textura leve e saborosa.

O Instituto Gourmet oferece aulas especializadas para quem deseja aprender mais sobre petiscos e outras receitas de comida de boteco. Se você quer dominar essas delícias e muito mais, não perca a oportunidade de se inscrever e aprimorar suas habilidades culinárias.

Sobre Instituto Gourmet

Completando nove anos de mercado, o Instituto Gourmet Brasil é a maior rede nacional de franquia especializada em cursos profissionalizantes na área da gastronomia. Criado para quem deseja empreender, ingressar no mercado gastronômico, obter formação profissional da área ou aprender por hobby, o Instituto Gourmet oferece opções de cursos de curta, média e longa duração, com flexibilidade nos horários, aulas práticas e foco na interação do aluno. Criada em 2014, a rede ingressou na franchising em 2017 e já conta com mais de 135 unidades abertas em todo o país.