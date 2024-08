T-Rex e Triceratops chegam ao “Reino dos Dinossauros”, em Santa Bárbara

O “Reino dos Dinossauros”, no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, acaba de receber mais duas réplicas, o Tiranossauro Rex e o Triceratops. Com os novos exemplares, agora o parque conta com 6 animais. A entrada para visitação é gratuita.

O “Reino dos Dinossauros”, é uma ideia do governo Rafael Piovezan (PL) e foi implementado durante a reforma realizada no local, que instalou, também, quadras e novos playgrounds infantis. O espaço revitalizado tem atraído visitantes não só de Santa Barbara, mas de toda região. Aos finais de semana, o NM acompanha a movimentação de milhares de pessoas.

O NM apurou que o objetivo do prefeito é dar continuidade e trazer ainda mais réplicas para compor o “Reino”, além de inserir mais atividades ao Parque dos Ipês, como um ‘pedalinho’ no lago existente no local, novos banheiros, entre outras.

Após a chegada dos Dinossauros, o local também passou a oferecer diversas opções de comidas, com food trucks e ambulantes.

RÉPLICAS:

Confeccionados pela equipe Criando Dinossauros, os dinossauros saíram da Bahia e viajaram três dias, percorrendo aproximadamente 1.600 quilômetros até chegar em Santa Bárbara d’Oeste.

Em tamanho real, o Tiranossauro Rex possui 12,5 metros e pesa 1,3 tonelada, e o Triceratops tem 10 metros e 900 kg.

As réplicas não geraram custos aos cofres públicos, é uma contrapartida de empresa privada.

O Parque dos Ipês fica aberto de segunda a segunda, das 6h às 20h. Está localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/n.