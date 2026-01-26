A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste encaminhou aos Correios os carnês do IPTU 2026, que começarão a ser entregues aos contribuintes nas próximas semanas.

Assim como nos anos anteriores, o IPTU 2026 não apresenta aumento real, havendo apenas a atualização dos valores com base no índice inflacionário do período. Ao todo, serão distribuídos 88.264 carnês, com expectativa de arrecadação de aproximadamente R$ 87 milhões para o Município.

O pagamento do tributo poderá ser realizado de duas formas: à vista, em parcela única, com vencimento até o dia 20 de março, com desconto de 10%, ou parcelado, sem desconto, em 10 parcelas, com vencimentos no dia 20, de março a dezembro.

Nos próximos dias, a Prefeitura também disponibilizará a segunda via dos carnês no site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br), para os contribuintes que não receberem o documento ou desejarem antecipar o pagamento.

Os recursos arrecadados com o IPTU são destinados principalmente às áreas de Saúde, Educação, Segurança, infraestrutura, manutenção da cidade e execução de novas obras.