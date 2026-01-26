A Justiça da Paraíba decretou na tarde deste domingo (25) a prisão preventiva do cantor de forró João Lima, investigado por violência doméstica contra a esposa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O caso repercutiu em todo o Brasil no sábado (24), após a divulgação de vídeos em que o cantor aparece agredindo a mulher, que é médica. Uma medida protetiva também foi concedida à vítima, que denunciou as agressões à Polícia Civil.

No vídeo, ela aparece falando e lamentando: “O que eu fui fazer da minha vida?” em meio as agressões do novo marido.

João Lima era recém casado

A advogada da vítima, Dayane Carvalho, afirmou que as agressões começaram durante a lua de mel do casal, em novembro de 2025.