Deu tabefe de graça- A Guarda Municipal de Americana prendeu, na manhã deste domingo (25), um homem acusado de agredir duas pessoas na Praça Comendador Muller, na região central da cidade.

Durante patrulhamento preventivo, equipes da ROMU foram acionadas por um munícipe que relatou uma agressão contra um idoso no local. Ao chegarem à praça, os agentes encontraram a primeira vítima, um homem de 88 anos, com ferimentos na mão direita e queixando-se de fortes dores na cabeça.

Segundo relato, ele caminhava pelo local quando foi surpreendido por um tapa na cabeça desferido pelo agressor, que não apresentou motivo aparente para a ação.

O suspeito foi localizado ainda na praça e abordado pelos guardas municipais. Em depoimento preliminar, ele afirmou ter cometido a agressão após sentir-se “menosprezado” pela vítima. O idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde permaneceu em observação médica.3

Além do tabefe, agora socos

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe tomou conhecimento de uma segunda vítima, um homem de 57 anos, que também foi agredido pelo mesmo indivíduo momentos antes.

Ele relatou ter sofrido socos na face, resultando em quatro fraturas, sendo igualmente encaminhado para atendimento médico.

O agressor foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial determinou o registro da ocorrência por lesão corporal e enquadramento no Estatuto do Idoso, permanecendo à disposição da Justiça.