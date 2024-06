Santa Bárbara abre inscrições para projetos remanescentes da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta terça-feira (18) as inscrições para projetos a serem realizados pela Lei Paulo Gustavo no Município, com investimento de R$ 461 mil remanescentes dos editais lançados em 2023. Até o dia 17 de julho, artistas locais poderão se inscrever no www.culturasbo.com.br/editais

Podem participar profissionais da cultura barbarenses e artistas residentes no Município de Santa Bárbara d’Oeste e os grupos e coletivos culturais que possuam no mínimo de 50% de seus integrantes residentes no Município e que tenham atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e culturais nos 12 meses imediatamente anteriores à data de publicação dos editais.

O Edital de Chamamento Público LPG – Audiovisual – Inciso I e III prevê a seleção de 10 projetos audiovisuais de profissionais da cultura barbarenses (artistas, grupos ou empresas culturais) que contemplem ações culturais, exclusivamente na linguagem audiovisual, a ser realizadas no Município de Santa Bárbara d’Oeste, atendendo os Incisos I e III, da Lei Complementar nº 195/2022.

Para o Inciso I, prevê a seleção de oito projetos de produções audiovisuais, contemplando quatro projetos no valor de R$ 56 mil na categoria de média metragem e quatro projetos no valor de R$ 30 mil, que contemplem videoclipes musicais, curtas metragens, webséries ou games.

Com relação ao Inciso III, haverá a seleção de dois projetos audiovisuais contemplando um projeto com valor de R$ 37 mil na categoria de Capacitação, formação e qualificação no audiovisual e outro projeto no valor de R$ 30 mil para Apoio à realização de festivais e mostras de produções audiovisuais.

Já o Edital LPG – Demais das Áreas da Cultura – Novembro Negro é prevista a seleção de cinco projetos, com valor de R$ 10 mil, a serem desenvolvidos durante novembro de 2024, integrando as comemorações do “Novembro Negro”, em alusão ao “Dia da Consciência Negra”, lembrado no dia 20 de novembro, e que promovam a valorização da identidade negra, da sua história e da sua produção intelectual e cultural por meio da difusão e circulação de ações/obras artísticas ou eventos culturais.

O edital pode ser consultado no site da Secretaria de Cultura e Turismo via link www.culturasbo.com/editais. Em caso de dúvidas, as pessoas interessadas poderão entrar em contato no WhatsApp do Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” via telefone (19) 3457.4627, de segunda a sexta-feira, em horário comercial ou pelo email lpg@santabarbara.sp.gov.br.

Sobre a Lei Paulo Gustavo

Criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei Paulo Gustavo é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.



O Município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu da Lei o total de R$ 1.610.508,12 para a viabilização dos projetos. Até o momento o valor total repassado para projetos foi de R$ 973,3 mil, sendo R$ 540 mil para projetos audiovisuais e R$ 433,3 mil do edital de demais áreas, incluindo a reforma do CEU das Artes, no valor de R$ 231,5 mil.

