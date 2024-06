IA para empreendedores: impulsione negócios com ChatGPT e Gemini

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Em Domine seu negócio com IA, o Doutor em Ciências da Comunicação com ênfase em neurociências aplicadas a negócios, Alexandre Rodrigues, apresenta o mais completo guia prático para estudantes, empreendedores e profissionais que desejam aproveitar o poder da Inteligência Artificial para impulsionar o crescimento pessoal e o desenvolvimento de ideias e negócios.

Publicada pela DVS Editora, a obra conta com mais de 50 ferramentas de gestão estratégicas apresentadas em forma de aplicações práticas reais para uso imediato em ChatGPT e Gemini. Utilizando modelos prontos, já testados nos mais diversos cenários, esses recursos podem ser facilmente aplicados no dia a dia, permitindo que, interessados de qualquer campo profissional, colham benefícios informacionais, sob diferentes perspectivas de forma rápida e assertiva.

O lançamento tem como pano de fundo a união entre ferramentas inteligentes e a evolução tecnológica construída pelas mais brilhantes mentes nos últimos 30 anos, desde a visão dos precursores da administração e empreendedorismo a ascensão da internet e a revolução da Inteligência Artificial. Segundo o autor, hoje o mundo está diante de uma revolução ainda maior: a acessibilidade aos modelos de LLM (Large Language Model) e o potencial da IA para remodelar as formas de fazer, analisar, criar, simular e conduzir negócios.

Ao longo das páginas, o professor oferece uma jornada completa para quem deseja entender, de forma simples e amigável, como aplicar efetivamente os modelos de linguagem de Inteligência Artificial, ChatGPT e Gemini, através de um portfólio completo de prompts prontos para uso imediato, sem que haja a necessidade de conhecimento prévio em tecnologia de informação.

Os leitores encontrarão em cada uma das mais de 50 aplicações apresentadas, desde os conceitos fundamentais e resultados específicos provenientes de cada uma até a aplicação dessas inovações na criação de ideias, projetos e análises reais completas sobre qualquer tipo e tamanho de negócio.

Além do conjunto completo de modelos já prontos para uso, Rodrigues aproveita-se de sua experiencia de mais de 25 anos de consultoria e formação executiva para ensinar como criar prompts (comandos) mais eficientes para comunicar aos modelos de IA refletindo da melhor forma o que o empreendedor busca ou as informações que deseja obter.

Também será possível aproveitar esses ensinamentos para desenvolver por si só, tarefas como criar um logotipo personalizado, definir um slogan único, montar planos estratégicos específicos a sua necessidade, conhecer mais profundamente as características de seu conjunto de personas, descobrir possibilidades de inovação, abordagem de vendas aos mais diferentes públicos e canais, meios de medir resultados, desenvolvimento de planos de ação e mais uma infinidade de informações sobre qualquer tipo de negócio.

O livro também mostra, como atividade extra, maneiras de aproveitar a IA para acelerar a leitura de livros, otimizar pesquisas acadêmicas, organizar plano de cursos e formações, gestão de tempo, montar planos financeiros e até mesmo elaborar treinos de exercícios físicos, entre outros insights. Além disso, explora como tomar decisões mais eficazes, apresenta insights para escalar negócios e, até mesmo, formas de análise e construção de currículos.

Domine seu negócio com IA, é uma inovação em matéria de desenvolvimento de inteligência. Um manual que pode ser utilizado tanto pelo jovem iniciante que sonha com a sua autonomia empreendedora quanto ao mais experiente CEO que ganhará um consultor de bolso, disposto a ajudá-lo e orientá-lo a qualquer momento.

Este guia, portanto, tem como diferencial fornecer não apenas teoria, mas também modelos práticos que podem ser imediatamente utilizados em qualquer tipo de mercado para atender qualquer tipo de cliente e vender qualquer tipo de produto ou serviço. Uma obra indispensável para aqueles que desejam autonomia, ao mesmo tempo que buscam se manter atualizados em seus mercados, aproveitando o que de melhor as ciências da gestão empresarial e Inteligência Artificial pode prover.

Ficha técnica

Título: Domine seu negócio com IA

Autor: Alexandre Rodrigues

Editora: DVS Editora

ISBN: 78-6556951218

Páginas: 384

Preço: R$ 94,00

Onde encontrar: Amazon, Livraria da Vila, Leitura

Sobre o autor

Alexandre Rodrigues é Doutor em Ciências da Comunicação, no campo da aplicação da Metacomunicação com ênfase em neurociência aplicada a negócios e desenvolvimento comportamental, pela Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal. Possui mestrado internacional em gestão de equipes de alta performance pela UFRGS (Brasil), HEC (Paris) e EADA (Barcelona). Pós-graduado com MBA em organização de empresas pela FARGS – Fundação dos Administradores do Rio Grande do Sul, é professor e consultor desde 2001 nos campos de desenvolvimento de estratégias em neurociência aplicada a negócios e desenvolvimento de pessoas e equipes de alta performance, pela empresa de consultoria DNA Corporativo. Graduado em computação gráfica pela CTI (Toronto), administração de empresas e também em international trade pelas Faculdades São Judas Tadeu, no Brasil.

Redes sociais do autor

Sobre a DVS Editora

Fundada em 2001, a DVS Editora se consolidou como referência no mercado editorial ligado à carreira, inovação e negócios, oferecendo conteúdo diferenciado sobre orientação pessoal e profissional. Ao longo dos anos, lançou dois novos selos: Abajour Books, literatura para o público adulto; e Catatau Livros Infantis, voltada ao público mirim. A editora segue com o objetivo de publicar e promover conteúdo criativo e inovador em busca do crescimento pessoal e profissional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP