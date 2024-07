São Paulo bate Athletico fora (2-1) e entra no G4

Em confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileirão, melhor para o São Paulo, que venceu o Athletico por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 14ª rodada e, com 24 pontos, entrou no G4 da competição.

Leia + Sobre todos os Esportes

Essa foi a terceira vitória seguida do time paulista, que foi às redes com Ferreirinha e Calleri, enquanto o Furacão diminuiu com Fernandinho. O time paranaense, que não era derrotado em casa no Brasileirão desde maio do ano passado, perdeu sua invenciblidade.

O início foi equilibrado, com os dois times tentando chegar à meta, mas quem teve mais sucesso foi o São Paulo, que abriu o marcador com Ferreirinha, que fez um golaço após jogada de Igor Vinícius e que passou por Calleri. Esse foi o terceiro jogo seguido do atacante como titular, que vem demonstrando sua importância para a equipe de Luís Zubeldía.

Pouco tempo depois, no entanto, o time da casa empatou com Fernandinho, de primeira, de fora da área, sem chances para Jandrei.

No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Thiago Heleno vacilou e Calleri ficou com a bola para estufar a rede do Furacão.

Zubeldia mais 1 fora do São Paulo

O jogo passou a ficar tenso e o goleiro Léo Linck acabou expulso após chutar Welington, aos 31 minutos. Ainda deu tempo de Luís Zubeldía receber o segundo amarelo no final do confronto e também ser expulso.

O técnico, que cumpriu suspensão na 13ª rodada, ficará fora novamente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP