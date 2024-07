Prefeito Chico inaugura UPA 24h na região do Jardim da Paz / Gramado

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta quarta-feira (3) a nova UPA 24h Dona Rosa, na região do Parque Gramado. O atendimento ao público começa nesta quinta-feira (4), a partir das 7h. A previsão é de que sejam realizados mais de seis mil atendimentos ao mês. O endereço é Rua da Solidariedade, nº 1.080, no Jardim Dona Rosa. Esta é a 23ª obra da área da saúde entregue à população de Americana pela atual Administração.

“Desde o início da nossa gestão foram 23 obras entregues na área da saúde, e isso significa priorizar aquilo que é mais importante e fundamental na vida de cada morador. A UPA Dona Rosa representa uma grande conquista da população, um empreendimento que vai possibilitar o acesso mais rápido ao atendimento médico e melhorar a vida de milhares de pessoas. Não tenho dúvidas de que essa unidade vai salvar vidas”, comemorou o prefeito Chico.

“Eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje, entregando essa nova UPA. Era uma reivindicação antiga dos moradores aqui dessa região e o que era um sonho, agora se tornou realidade. E isso tudo, graças ao empenho do nosso prefeito que não tem medido esforços para oferecer à população uma saúde de qualidade, em ambientes que oferecem maior conforto e humanização”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A estruturação da nova UPA envolveu diversas etapas que contemplaram serviços como: demolição, readequação de espaços, instalação de laje, construção de paredes, nova pintura (interna e externa), instalação de redes elétrica e hidráulica, instalação de rede contra incêndio e de gases medicinais, construção de compartimento para resíduos, instalação de aparelho de raio-x, instalação de portas, janelas e esquadrias, construção de compartimento para gases medicinais, novos revestimentos, instalação de manta vinílica, entre outros.

O novo espaço conta com 829,2 metros quadrados e uma equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa e o funcionamento será realizado 24 horas por dia em todos os dias da semana.

A unidade de saúde conta com salas administrativa, de curativo, raio-x, inalação, medicação e isolamento; salas para observação (masculina, feminina e infantil), coleta de exames, expurgo, esterilização e sala de emergência. O prédio conta ainda com ampla área de recepção, três consultórios médicos, farmácia, posto de enfermagem e depósito para material de limpeza, almoxarifado, laboratório, sala para triagem, sala de serviço social, refeitório, copa, posto de enfermagem e sanitários.

“Eu fico emocionado ao ver a proporção que tomou a nossa rede de saúde, com tantas obras beneficiando milhares de pessoas na cidade toda. A nossa rede de urgência e emergência foi ampliada e está mais robusta e equipada, com mais acesso à população. Isto aqui é um dos mais importantes legados da administração do prefeito Chico Sardelli”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento total foi de R$ 2.672.733,50, sendo R$ 1.824.790,00 referentes à infraestrutura e R$ 847.943,50 destinados aos mobiliários e equipamentos. A UPA Dona Rosa vai atender uma população estimada em 42 mil pessoas residentes nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.

Com a nova UPA, Americana amplia sua rede de urgência e emergência e passa a contar com três unidades de saúde dessa modalidade. Atualmente o município conta com o pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga) e com a UPA São José, na região do bairro Cidade Jardim.

“A descentralização [da urgência emergência] foi importante para que a gente pudesse, junto com o prefeito Chico Sardelli, dar um passo a mais, um passo histórico na nossa querida cidade de Americana”, disse o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

“Nosso compromisso é oferecer um atendimento que vai além do cuidado médico tradicional. Priorizamos sempre a humanização no atendimento e vamos garantir que cada paciente seja atendido com cuidado, atenção e qualidade que merece. Um atendimento humanizado contribui para a recuperação e o bem-estar geral do paciente. Essa nova unidade é um passo importante para fortalecer ainda mais o sistema de saúde de Americana com um serviço acessível e eficiente para toda a comunidade”, assegurou o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Anis Ghattás Mitri Filho.

A UPA 24h Dona Rosa será administrada pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.