São Paulo cai em Fortaleza e fica fora do Z4

O São Paulo foi derrotado fora de casa na noite deste sábado pela 1a rodada do returno do Brasileirão.

O time até teve uma atuação positiva, mas não conseguiu impedir a derrota por 1 a 0, para o Fortaleza na Arena Castelão. O Tricolor Paulista viu o sonho do torneio de pontos corridos ficar mais distante.

Logo no começo da partida, em desatenção da defesa são-paulina, Igor Vinícius cometeu pênalti em Breno Lopes. Aos três minutos, o time paulista já tinha que correr atrás do placar, já que Renato Kayzer converteu e fez 1 a 0 para os donos da casa.

São Paulo equilibrado

Apesar da mudança no planejamento inicial, o São Paulo não se abateu e conseguiu levar perigo à meta de João Ricardo, com destaque para o chute de Ferraresi e o gol anulado de Calleri.

O Fortaleza, por sua vez, estava no cenário ideal para o seu estilo de jogo apoiado em transições rápidas. Assim, o lado direito da defesa do São Paulo foi o alvo predileto do ataque do time cearense.

No segundo tempo, o cenário se manteve: os visitantes com a posse de bola e os mandantes no contra-ataque. Luiz Gustavo e Bobadilla tiveram as principais chances, acertando respectivamente a trave e o travessão.

O São Paulo, contudo, terminou com a frustação da derrota e do terceiro jogo sem vencer. Para disputar o Brasileirão e até mesmo uma vaga na Libertadores, é necessário focar no detalhe, seja de impedir um gol no começo ou de ser eficiente, algo que vem faltando ao time recentemente e que pode custar não apenas a briga no torneio de pontos corridos, mas também os títulos da Copa do Brasil e do torneio continental eventualmente.

