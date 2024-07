Pagamento por aproximação e as medidas de prevenção

Considerada uma das mais seguras tecnologias, o pagamento por aproximação não é totalmente imune a ataques de cibercriminosos, que estão sempre a evoluir as técnicas em busca de roubar dados e dinheiro das contas, alerta a ESET , líder em detecção proativa de ameaças.



O pagamento por aproximação utiliza a tecnologia Near Field Communication (NFC), que permite a transmissão sem fio de informações entre dispositivos próximos e apresenta distintas possibilidades de aplicação, como controle de acesso a locais, compartilhamento de informações, passagem no transporte público, etiquetas inteligentes para gestão da logística de produtos, autenticação e segurança e interação com dispositivos de IoT (internet das coisas).

Como acontece com qualquer tecnologia, a NFC traz consigo alguns riscos potenciais, como o malware de NFC, que pode ser hospedado em tags de NFC e transferido para dispositivos vulneráveis. Também dá espaço ao NFC Sniffing, em que os invasores podem usar dispositivos especiais para interceptar comunicações NFC. Outro perigo é o desvio de dados, sob uma eventual perda ou até mesmo roubo de um dispositivo de NFC.

“A NFC é uma tecnologia versátil e segura que oferece uma ampla gama de possibilidades. Ao estar ciente dos riscos potenciais e tomar as precauções corretas, você pode aproveitar ao máximo os benefícios da NFC”, conclui Fabiana Ramirez, pesquisadora de Segurança de TI da ESET América Latina.

Para proteger o dispositivo em pagamentos por aproximação, são necessários seis passos, indica Fabiana:

Baixe aplicativos NFC de fontes confiáveis Mantenha o software dos dispositivos atualizado Use senhas fortes para proteger os dispositivos NFC Fique atento a atividades incomuns em dispositivos NFC Evite tocar em tags NFC desconhecidas Tenha sempre uma solução de segurança instalada e atualizada. Assim, é possível detectar e barrar a ação de ciberdelinquentes

