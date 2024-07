O assessor político e articular do União Brasil Willian Tião tenta confirmar Omar Najar e o MDB no projeto da 3a via com o engenheiro Pascote (União) nas eleições de Americana.

O MDB ainda não bateu o martelo, mas o ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e o PP (com Rafael Macris) já estão no projeto.

Tião e o União

Assessor de vereador em SP Capital, WT articula desde o ano passado o trio União, PP e PSDB/Cidadania.

Leia + sobre política regional

O grupo testou outros nomes mas acabou fechando com o engenheiro Pascote.

O desafio do União é fazer de Pascote um nome conhecido e relevante no processo. Por enquanto, a eleição ainda segue para um confronto direto Chico Sardelli (PL) e Giovana Fortunato (PDT).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP