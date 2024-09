São Paulo cai fora na Copa do Brasil (0-0)

O Atlético-MG conseguiu segurar o empate em 0 a 0 contra o São Paulo e foi o suficiente nesta quinta-feira (12).

Por conta da vitória por 1 a 0 na partida de ida em pleno Morumbis, o Galo está na semifinal da Copa do Brasil.

No primeiro tempo, o duelo foi bastante equilibrado, mas com leve superioridade dos comandados por Gabriel Milito. Em chance de maior destaque da etapa, Paulinho foi acionado dentro da área, tentou tirar do goleiro, mas Rafael defendeu a finalização.

Hulk finalizou uma bola que passou raspando na trave e o Luciano quase marcou para o Tricolor após chute do Luciano que parou no Everson. Contudo, como ninguém movimentou o placar, 0 a 0 se manteve e a equipe mineira se classificou.

Agora, o Atlético-MG vai encarar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Quem classificar neste confronto, pega na final Flamengo ou Corinthians.

Próximos jogos São Paulo

Agora, o Galo volta a se concentrar nos compromissos do Brasileirão. O próximo confronto será contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (15).

O São Paulo também vai voltar para sua agenda de jogos no Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Cruzeiro, no mesmo dia e horário.

