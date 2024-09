Você sabe o que é uma pit bike? Entenda porque elas estão conquistando o mercado brasileiro

Você sabe o que é uma pit bike? Originalmente conhecidas como mini motos, as pit bikes surgiram nos Estados Unidos na década de 1950, inicialmente para uso em corridas de motocross, facilitando a locomoção de mecânicos e pilotos nas áreas de manutenção, daí o nome “pit bikes”.

A popularidade das pit bikes cresceu rapidamente devido à sua praticidade, economia e diversão. Nos anos 90, passaram a ser produzidas em larga escala por marcas asiáticas, tornando-se mais acessíveis ao público. Desde então, evoluíram em design, potência e durabilidade, tornando-se uma opção de lazer para adultos, crianças e adolescentes.

“Essas motocicletas pequenas são usadas principalmente para fins recreativos, acrobacias e corridas de motocross. As pit bikes possuem motores pequenos refrigerados a ar e são raramente utilizadas em corridas profissionais. Foram projetadas para uso nas pit lanes, áreas separadas da pista por um muro, onde equipes e pilotos se preparam e ajustam seus veículos durante as competições,” explica Luiz Henrique Fontes, diretor técnico da MXF Motors, montadora de veículos off-road de Curitiba.

Nos Estados Unidos, as pit bikes se estabeleceram como forma de entretenimento em quintais, trilhas e competições específicas. No Brasil, essas motos têm ganhado popularidade, sendo usadas tanto para lazer quanto para competições amadoras e profissionais.

As pit bikes se tornaram o desejo dos pequenos e jovens pilotos no Brasil que as utilizam para iniciar no meio do off-road. Graças ao seu tamanho reduzido, facilidade de manuseio e baixo custo, essas motos são ideais para quem está começando, permitindo uma curva de aprendizado suave e divertida. Atualmente, a aquisição dessas motocicletas por pequenos e jovens pilotos representa uma parcela considerável do mercado de motocicletas off-road. Muitos modelos são desenvolvidos especificamente para atender essa faixa etária, proporcionando uma experiência de pilotagem segura e emocionante.

A MXF Motors tem se destacado no mercado de pit bikes no Brasil, investido fortemente na produção e aprimoramento de vários modelos, que atendem desde iniciantes até pilotos experientes. Além de focar na qualidade dos produtos, a empresa trabalha em iniciativas de marketing e eventos, contribuindo para a popularização e consolidação das pit bikes no país.

“Desde sua fundação, a MXF Motors tem focado em oferecer produtos de alta qualidade e desempenho, voltados tanto para o público amador quanto para o profissional. A empresa investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para garantir que suas pit bikes atendam às necessidades dos consumidores mais exigentes. Temos um forte compromisso com a inovação e buscamos aprimorar constantemente a tecnologia e o design de nossas motos. Além disso, a empresa oferece excelente suporte técnico e pós-venda, reforçando a confiança dos clientes na marca,” destaca Fontes.

Os últimos lançamentos da MXF introduziram novas versões das pit bikes, incluindo os modelos 110, 125 e 140, que foram completamente renovados. As atualizações incluem um chassi reforçado de alta resistência, ponteiras esportivas, filtro de ar protegido, suspensão traseira com regulagem de altura (sistema exclusivo S.EVO), e partida elétrica na 140, uma novidade para esse modelo. A linha agora também conta com a 150 cc, a pit bike mais potente da família Pro Racing.

A Pro Racing 150 RR possui partida elétrica, transmissão com 4 marchas, chassi reforçado, carburadores otimizados, filtro de ar protegido, cubos anodizados e suspensão traseira com sistema link. Esses recursos garantem leveza e alta performance em cada volta.

“O futuro das pit bikes no Brasil é promissor. A MXF Motors continuará a participar dessa jornada emocionante, impulsionando o desenvolvimento do setor e mantendo-se à frente das tendências do mercado,” finaliza Fontes.

