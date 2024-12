Mesmo já classificado para a Libertadores do ano que vem, o São Paulo foi a Porto Alegre e foi derrotado pelo Grêmio. Os gaúchos lutavam contra o rebaixamento e se afastaram do susto com o resultado positivo de 2 a 1.

A torcida paulista reclamou da atuação apática do time durante toda a partida.

O Grêmio abriu o placar com Cristaldo, que recebeu a bola dentro da pequena área e fuzilou para o Gol de Rafael. O gol tricolor saiu aos 35 do primeiro tempo.

Ainda no primeiro tempo, a bola bateu no zagueiro paulista Tresoldi após bate rebate na pequena área e o Grêmio ampliou para 2 a 0. Gol contra e maior vantagem para os gaúchos.

Luiz Gustavo diminuiu para o Tricolor com um golaço com chute de fora da área no começo do segundo tempo, mas não conseguiu chegar ao empate.

Na próxima rodada o Tricolor Paulista encara outro time que luta contra o rebaixamento. Dessa vez serão os gaúchos do Juventude.

