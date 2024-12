A Band informa que o repórter e apresentador Lucas Martins foi encontrado neste domingo (1) depois de perder contato com a família no final da tarde de sábado enquanto fazia uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a emissora acionou a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que prontamente mobilizaram suas equipes para dar início às buscas.

Apresentador passa bem

Graças aos esforços de todos os envolvidos, o profissional e outros três amigos foram localizados, resgatados e passam bem.

A Band manifesta toda a gratidão aos agentes que atuaram incansavelmente para garantir um desfecho positivo.