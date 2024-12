Luzes de Natal na praça central de Santa Bárbara serão acesas no dia 4, às 19h30

Os 206 anos de Santa Bárbara d’Oeste serão comemorados com muita festa, cultura e arte em uma agenda diversificada, gratuita e para toda família. Celebrado no dia 4 de dezembro, o aniversário da cidade abrirá, como de costume, toda a programação natalina. Natal das Árvores, Cantata de Natal, Caravana de Natal da Coca-Cola, Casa do Papai Noel e o espetáculo “A Casa do Papai Noel” vão aquecer o coração do público.

A Prefeitura intensificou a montagem de todas as estruturas. O Marco Zero de Santa Bárbara d’Oeste, a Praça Central, já está ganhando as luzes que farão do “Natal das Árvores” ainda mais um atrativo turístico e esperado pela população. O primeiro acendimento das luzes acontecerá no dia 4, às 19h30, junto da Cantata de Natal a comando do Coral Municipal – Vozes Bárbaras. Após a inauguração, o acendimento seguirá todos os dias, sempre às 19h30, até o dia 6 de janeiro de 2025.

Todas as árvores serão iluminadas com lâmpadas coloridas nos tons de amarelo, azul, vermelho e verde, criando um ambiente mais vibrante e alegre. A proposta visa adicionar ainda mais brilho e cor à decoração de Natal de 2024, proporcionando um cenário mais “Instagramável” para os visitantes. Pensando nisso, os túneis dos pergolados também foram renovados, agora com tom branco-amarelado, garantindo harmonia e unidade entre os três pergolados, resultando em uma atmosfera ainda mais encantadora para esta edição.

Ainda no dia 4, a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil passará por vias importantes do Município, incluindo a Avenida Santa Bárbara, Avenida Pérola Byington, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Rua João Lino, em frente ao Centro de Memórias, Rua Riachuelo, Avenida Sábato Ronsini e Rua XV de Novembro. O trajeto começa às 21 horas, com saída da Avenida Santa Bárbara. As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Como parte da programação, o bom velhinho abrirá as portas da Casa do Papai Noel no dia 5 de dezembro, a partir das 19h30, no Centro de Memórias. Ele chegará acompanhado de bailarinos, ginastas, atores e cantores do espetáculo “A Casa do Papai Noel”, que tem a concepção de Fernanda Araújo, em parceria com o Núcleo Artístico Corpus (NAC), unindo para trazer à vida a esperança e a alegria do Natal em Santa Bárbara d’Oeste.

O Centro de Memórias é a Casa do Papai Noel e estará aberto nos dias 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 19 às 22 horas. A Casa do Papai Noel é um patrocínio do Higa Atacado, com realização da Secretaria de Cultura e Turismo. Já o espetáculo “A Casa do Papai Noel” trará cenários iluminados, figurinos encantadores e performances interativas nos dias 5 e 12, quintas-feiras, dia 14, sábado e dia 19, quinta-feira, sempre às 19h30, também no Centro de Memórias.

Serviço:

– Natal das Árvores com Cantata de Natal

Dia 4 de dezembro, às 19h30

Local: Praça Central – Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Acendimento diário às 19h30 – até dia 6 de janeiro de 2025

Entrada gratuita

– Caravana de Natal da Coca-Cola*

Dia 4 de dezembro, a partir das 21 horas

Trajeto: Avenida Santa Bárbara, Avenida Pérola Byington, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Rua João Lino, em frente ao Centro de Memórias, Rua Riachuelo, Avenida Sábato Ronsini e Rua XV de Novembro

*Rotas sujeitas a alterações sem aviso prévio

– Casa do Papai Noel

Abertura: 5 de dezembro, às 19h30

Visitação: dias 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 19 às 22 horas

Local: Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita



– Espetáculo “A Casa do Papai Noel” | Laboratório da Dança

Dias 5, 12, 14 e 19 dezembro, sempre às 19h30

Local: Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita