Uma motorista de 41 anos foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (30) após causar um acidente fatal no cruzamento da Avenida da Indústria com a Avenida São Paulo, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste.

A vítima fatal, Abner Rodrigues Francisco, de 26 anos, estava transitando com sua motocicleta pela Avenida São Paulo, sentido Americana, junto com o irmão, de 29 anos, quando a motorista, que conduzia um Hyundai HB20 pela Avenida da Indústria, sentido Cidade Nova, avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta.

Os ocupantes da motocicleta caíram na via e ficaram desacordados. A motorista fugiu do local do acidente, mas uma testemunha a seguiu e informou sua localização à Guarda Civil Municipal (GCM).

A mulher foi abordada pelos guardas na Rua do Centeio, no Jardim Pérola, enquanto retirava o para-choque dianteiro para guardar dentro do veículo.

Ela confessou aos agentes que teria ingerido bebidas alcoólicas e avançado o sinal vermelho. Sobre ter se evadido do local do acidente, a mulher afirmou aos guardas que “ficou muito nervosa” e não parou.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Afonso Ramos. Abner não resistiu aos ferimentos e o irmão permaneceu hospitalizado em estado grave.

Após fazer um exame de sangue e ser levada ao IML (Instituto Médico Legal), onde foi constatada a embriaguez, a motorista foi presa em flagrante. Ela responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado por condução sob influência de álcool e fuga do local do acidente.

