São Paulo tenta parar Botafogo pra avançar na Libertadores

O momento do Vasco na temporada é dos melhores, com a equipe entre os melhores do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Porém, a musa do Vasco, Bia Fernandes, está preocupada com o rival Flamengo, que está ameaçado na Copa Libertadores, onde perdeu o duelo de ida no Maracanã para o Peñarol, do Uruguai.

Sempre com declarações fortes, a carioca pensou em dar um incentivo a mais aos jogadores uruguaios. A modelo vai mandar nudes de graça por direct aos atletas do Peñarol em caso de eliminação do time rubro-negro.

“Acho que eles precisam dessa forcinha para se animarem. Mas vou mandar apenas para os jogadores solteiros do Peñarol. Eu não gostaria que um namorado ou marido meu visse nudes de outra mulher. E o que a gente não quer para gente não faz para os outros”, comenta.

Famosa por trabalhar e faturar alto na plataforma Privacy, a musa do Vasco convida os torcedores dos outros times a assinarem seus conteúdos privados +18, que ela garante que alguns jogadores brasileiros e gringos já compraram seus nudes.

“Principalmente do Vasco e de rivais também, e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não querem exposição. Inclusive, já recebi mensagens de alguns deles, mas não sou maria-chuteira’, garantiu.