Romu frustra furto, prende um e recupera R$20 mil em mercadorias

A Guarda Municipal de Americana, através da ROMU, estava em patrulhamento pelo bairro Parque Novo Mundo na noite desta terça-feira (24) quando se deparou com um veículo Corsa com placas de Hortolândia estacionado e destrancado.

O fato chamou a atenção do guardas que, ao averiguarem o interior do veículo, encontraram vários produtos de beleza de diversas marcas. No momento da averiguação, a equipe avistou dois indivíduos próximo a um estabelecimento comercial. A dupla, ao avistar os agentes, abandonaram uma caixa de perfumes e fugiram.

Solicitado apoio, um dos indivíduos foi capturado e permaneceu preso. O rapaz já possuía passagens pela polícia por furto. O outro suspeito não foi localizado. O carro foi apreendido, bem como ferramentas e facas.

De acordo com a vítima, foi evitado um prejuízo de mais de R$20 mil reais com a ação da Guarda.