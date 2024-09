Unimed e Ambipar plantam mais de 100 mudas de árvores em Nova Odessa

Recentemente, a Unimed procurou a Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins da Prefeitura de Nova Odessa para uma parceria visando a revitalização de uma área verde municipal de mais de 4.000 m² próxima ao Condomínio Solar das Esmeraldas, na região da Rodovia Rodolfo Kivitz. A ação se deu no último sábado, 21 de setembro – e Dia da Árvore –, com o plantio de mais de 100 mudas de árvores de espécies nativas.

Foram plantadas mudas de Jatobá, Embaúbas, Jequitibás, Copaíbas, Ipês, Pau ferro e diversas frutíferas nativas, como Araçás, Pitangas, Grumixamas, Pitombas, Abiu, Cerejas e Uvaias. A ação teve apoio ainda da Ambipar, empresa multinacional de soluções ambientais sediada em Nova Odessa.

O plantio também faz parte do projeto da Unimed de plantar uma árvore para cada criança nascida da cidade de Nova Odessa nas unidades da cooperativa médica, que no ano passado totalizou 75 crianças. Cada bebê foi “representado” pelo plantio de uma árvore na área verde revitalizada.

O evento ainda contou com brinquedos infantis, diversos lanches, sorvetes, contação de histórias, música e muito trabalho voluntário no plantio das árvores, em apoio aos pais e suas crianças.

A Ambipar, que também procurou a Secretaria para realização do seu evento institucional para a data, participou da parceria através da doação das mudas que foram plantadas e da presença de funcionários da empresa no mutirão.

Liderado pelo secretário de Meio Ambiente Matheus Grolla Martins, gestor ambiental formado na ESALQ/USP, o time de servidores municipais preparou todos os detalhes de plantio, com o arranjo das espécies na área verde, preparo do solo, adubação e tutoramento das mudas. Também foi dada uma palestra pelo secretário sobre a importância do plantio e os detalhes agronômicos para sucesso e saúde das árvores.

“É muito importante estimular a conscientização ambiental da população, e o plantio de árvores é uma das formas mais acessíveis de fazer isto. Se cada um cuidar e se responsabilizar pelo plantio em seu local de convívio, podemos melhorar muito as condições climáticas na cidade e estimular a consciência ambiental em nosso país. Além de tudo, é possível colher diversos frutos e melhorar a saúde física e psicológica com a maior presença de árvores na cidade”, declarou Matheus.

A ação vai de encontro ao novo Plano Municipal de Arborização Urbana, que foi contratado pelo Município e está em fase final de elaboração. O plano irá detalhar a situação da arborização de Nova Odessa e indicar as espécies adequadas para serem plantadas e as áreas mais quentes, que serão priorizadas nas ações de reflorestamento urbano. Tudo será detalhado em mapas térmicos e com aplicativo de controle das informações.

“Com isso, Nova Odessa se destaca cada vez mais como Paraíso do Verde e constrói uma cidade sustentável, unindo bem-estar social e ambiental para toda comunidade”, finalizou o secretário.

MUNICÍPIO VERDEAZUL

Por ações como esta, visando a recuperação das áreas de mata da cidade, que a Prefeitura de Nova Odessa voltou a receber, no último dia 15/02/2024, o certificado de qualificação no Programa Estratégico Estadual Município VerdeAzul. A cidade aparece na 21ª colocação do Grupo 3 (formado pelos municípios paulistas com população entre 50 mil e 100 mil habitantes) do mais recente Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas – Ciclo 2022/2023.