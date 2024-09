Zezé Di Camargo é o novo embaixador do Grupo Pura

Em coletiva de imprensa promovida nesta terça-feira, o Grupo Pura apresentou o cantor Zezé Di Camargo como o novo embaixador da marca. Além dos profissionais da imprensa, o evento recebeu na sede da Pura Imóveis, autoridades, investidores, parceiros de negócios, familiares e amigos que tiveram a oportunidade de acompanhar a assinatura oficial da parceria entre o Grupo Pura e Zezé.

“Escolhemos o Zezé para representar o Grupo porque além de gostar do trabalho dele entendemos que ele vai levar o nome da Pura para todo o Brasil.”, destacou o Presidente do Grupo, Pura. Rodrigo Teixeira, advogado do Grupo, reforçou a importância de ter Zezé como embaixador. “Um artista de tamanha relevância, como o Zezé, elevará o nível da marca Pura, expandindo nossa visibilidade nacionalmente e, consequentemente gerando novos negócios”.

Zezé destacou o quanto a história da família e os propósitos semelhantes o fizeram aceitar a parceria. “A primeira coisa que fiz quando tive condições financeiras foi comprar uma casa para os meus pais, por isso valorizo muito empresas como a Pura, empenhadas em realizar sonhos construindo casas”.

Após a coletiva o embaixador tirou foto com todos os convidados e com o grupo de fãs presente no evento.

Mais notícias da cidade e região

Sobre o Grupo Pura:

Comemorando seus 20 anos de experiência em incorporação e construção civil, a Pura Construtora e Incorporadora reúne hoje uma das equipes mais inovadoras no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários da região, bem como os melhores terrenos e parceiros. Já contamos com mais de 500.000 m2 de área construída, já realizadas em diversas obras próprias e de clientes, incluindo diversos empreendimentos residenciais já concluídos ou em fase avançada de construção.

É uma empresa de gente que faz e que aprende fazendo, melhorando a cada dia a capacidade de inovar, de acompanhar as demandas do mercado e de entregar produtos de acordo com as expectativas dos clientes. Com profissionais capacitados, fornece confiança, racionalidade, agilidade, tecnologia de ponta e preços competitivos, além do compromisso de realizar as entregas no prazo.

Mais do que cumprir compromissos, a Pura Construtora e Incorporadora se dedica diariamente a superar as expectativas dos seus clientes e investidores, construindo os projetos mais inovadores da região de Americana e Grande Campinas, onde o conceito de conviver nunca foi tão valorizado.

PURA: CONSTRUIR É ACREDITAR NO FUTURO!

A Pura Construtora e Incorporadora faz parte do Grupo Pura, um grupo de empresas voltadas para negócios da construção civil na região de Americana/SP, que além de contar ainda com a empresas Pura Locação de Máquinas e Terraplenagens, Pura Projetos e Construções, Pura Empreendimentos Imobiliários e Pura Distribuidora de Materiais para construção e acabamentos, é ainda certificada no Sistema de Gestão de Qualidade pela norma ISO 9001 e pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) do Governo Federal para o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida.

A Pura Construtora e Incorporadora acredita que o futuro não é apenas um lugar para onde estamos simplesmente indo, mas um lugar que estamos criando. Construí-lo depende não só de vontade, mas também da iniciativa. Nenhum projeto é viável se não começa a ser construído desde já: o futuro será o que começarmos a fazer dele no presente.

A Pura não constrói apenas casas, apartamentos ou condomínios, mais desenvolve uma experiência de morar em projetos de vida que possam encantar os clientes, colaboradores e investidores. Entender o conceito de viver precisa ser valorizado e acessível a todos. Afinal, a compra de uma casa sempre será o momento mais importante para uma família.

A estratégia de desenvolvimento inclui ainda um forte compromisso com a sustentabilidade, tanto com a parceria desenvolvida com a empresa EcoPower de energia solar, por meio de uma atenta gestão interna e de nossas obras, seja praticando ações econômicas e sociais responsáveis, seja coordenando ações ambientais e de governança, influenciando positivamente toda a nossa rede de relacionamentos e também o setor no qual estamos inseridos.