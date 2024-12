O São Paulo, em clima de férias, recebeu o Juventude no Morumbis nesta quarta-feira (04), no último jogo em casa da temporada, e perdeu por 2 a 1. Com o resultado, a equipe gaúcha garantiu a permanência na Série A, sem mais possibilidades de rebaixamento no Brasileirão de 2024.

Os gols do Juventude foram marcados por Gabriel Taliari e Erick Farias. Pelo lado dos mandantes, Luciano fez o gol de honra. Jogo válido pela 37ª rodada.

Aliás, com o resultado, o Juventude chegou aos 43 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, a equipe gaúcha ocupa a 14ª colocação.

Já o São Paulo, mesmo com a derrota, vai encerrar o Brasileirão em sexto lugar, sem chances de alcançar o quinto e também sem risco de perder sua posição atual. O time soma 60 pontos em 37 jogos.