Receita: Granola Terapêutica para Ansiedade

Esta receita de granola foi desenvolvida pela nutricionista, pesquisadora e coordenadora da pós-graduação Nutrição de Excelência, Aline Quissak, para auxiliar no controle da ansiedade. Para um efeito ainda mais terapêutico, sirva a granola com uma porção de iogurte natural (200 g) e adicione frutas frescas como mirtilos ou bananas. Essa combinação é rica em antioxidantes e fibras, ajudando a estabilizar o humor, promover o relaxamento muscular e melhorar a saúde intestinal. É uma excelente opção para o café da manhã ou o lanche da tarde.

Ingredientes da receita:

1 xícara de aveia em flocos

2 colheres de sopa de sementes de abóbora (sem sal)

2 colheres de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de linhaça dourada (triturada)

1/4 xícara de nozes picadas

1/4 xícara de amêndoas laminadas

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de mel (ou xarope de bordo, para versão vegana)

1 colher de sopa de óleo de coco (derretido)

1/4 xícara de cranberries (opcional)

1 colher de chá de nibs de cacau

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga. Em uma tigela grande, misture a aveia, sementes de abóbora, sementes de girassol, linhaça, nozes, amêndoas e canela. Adicione o mel e o óleo de coco derretido à mistura e mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Espalhe a mistura uniformemente na assadeira e asse por 15-20 minutos, mexendo na metade do tempo para garantir um dourado uniforme. Retire do forno, deixe esfriar completamente e acrescente os cranberries e os nibs de cacau, se desejar. Armazene a granola em um pote hermético por até duas semanas.

Como cada ingrediente contribui para o controle da ansiedade

Aveia: Rica em carboidratos complexos, estimula a liberação de serotonina, um neurotransmissor que melhora o humor e reduz o estresse. Também contém magnésio, importante para o relaxamento muscular.

Sementes de Abóbora e Girassol: Fontes de zinco, que apoia a função cerebral e alivia sintomas de ansiedade. Contêm triptofano, um aminoácido precursor da serotonina.

Linhaça Dourada: Fornece ômega-3, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e por melhorar a comunicação entre os neurônios, ajudando a equilibrar o humor.

Nozes e Amêndoas: Ricas em magnésio, ajudam no relaxamento muscular e na regulação do sistema nervoso. As nozes também são uma excelente fonte de ômega-3.

Canela: Equilibra os níveis de açúcar no sangue, evitando quedas bruscas que podem causar irritabilidade e aumentar a ansiedade.

Mel ou Xarope de Bordo: Pequenas quantidades de açúcar natural estimulam a liberação de serotonina, promovendo sensação de relaxamento.

Nibs de Cacau: Rico em antioxidantes e teobromina, melhora a sensação de bem-estar sem causar superestimulação do sistema nervoso.

Com essa granola terapêutica, você pode transformar sua alimentação em uma aliada no combate à ansiedade, cuidando da saúde física e emocional. Experimente!

Sobre a pós-graduação Nutrição de Excelência

A pós-graduação se destaca por trazer uma abordagem prática e atualizada, voltada para a realidade do profissional de saúde brasileiro. Mais detalhes sobre o curso podem ser encontrados no site oficial https://melhorposanhanguera.com.br/formacao-de-saude-integrativa-de-precisao/ ou pelo telefone +55 (41) 9829-1751.