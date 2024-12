Tuia holandesa é opção para quem busca árvore de Natal natural e sustentável

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Com o Natal se aproximando, a procura por itens para a decoração natalina aumenta significativamente. De acordo com a plataforma de buscas do Google, a pesquisa por árvores de Natal cresceu 390% no Brasil no último mês, em comparação com o mês anterior. Esse aumento posiciona o Brasil como o país da América do Sul que mais buscou árvores de Natal no período, ficando em 13º lugar no ranking mundial.

A decoração natalina envolve aspectos culturais, emocionais e simbólicos, como tradição, o clima mágico, a esperança e a oportunidade de reunir a família para celebrar e trocar presentes. Para tornar o período ainda mais especial e criar uma árvore que fique na memória, opções naturais e sustentáveis têm conquistado espaço. Entre elas, as plantas e flores se destacam, oferecendo alternativas elegantes e personalizadas.

No Covabra Supermercados, a busca por tuias holandesas cresceu nos últimos dias. A planta, originária da Inglaterra, possui uma coloração verde claro e, quando tocada, exala um suave aroma cítrico que remete ao limão. A tuia ainda ajuda a aumentar a umidade do ar, refrescando o ambiente. Além de sua versão natural, a planta ganha características especiais no Natal, com versões coloridas, ocasião em que perdem a característica do aroma.

A rede comercializa a planta natural desde 2006, e nos últimos anos incrementou o portfólio com novas opções que fazem sucesso. Atualmente a rede oferece as seguintes opções: a Tuia Holandesa tradicional, com tonalidade mais clara; a Tuia Stickta, de coloração mais escura; e, desde 2023, a linha Tuia Colours, nas cores vermelha e branca, além da Tuia Stickta com “neve” e glitter.

“O pico de vendas da tuia coincide com a data tradicional cristã de montagem das árvores, que começa no dia 1º de dezembro. Porém, a procura já começou a crescer desde 20 de novembro. As campeãs de venda são a Tuia Holandesa no pote 9 e no pote 14, que juntas representam 40% das vendas de tuias nesse período. No ano passado, com a inclusão de novas opções, tivemos um crescimento de 85% nas vendas em relação a 2022, concentrado nos novos modelos”, explica João Leandro Rodrigues, gerente especialista do setor de flores do Covabra Supermercados.

Para decorar as tuias, a criatividade é o limite. É possível adorná-las com bolas, enfeites natalinos ou até mesmo luzes piscantes, deixando-as ainda mais personalizadas. E o melhor: após o Natal, basta retirar os adornos e a planta pode continuar como um belo item decorativo para o resto do ano, sem precisar ser desmontada e guardada.

Além de ser uma ótima opção para quem busca sustentabilidade, a tuia holandesa também é segura para quem tem animais de estimação, pois não é tóxica. Para garantir que a planta se mantenha saudável, é importante observar algumas recomendações: ela precisa de uma temperatura de até 28°C, e ambientes muito quentes podem comprometer suas características. Quando mantida em ambiente interno, a tuia requer cuidados específicos, como rega diária e exposição à luz solar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP