Saúde: Chico encerra 2024 com seis obras entregues

O ano de 2024 ficará marcado em Americana como um período de entrega de grandes obras na Saúde. O acesso aos serviços da saúde foi ampliado com seis inaugurações, entre elas a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Dona Rosa, o novo Núcleo de Especialidades e a nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“Desde o início do nosso mandato sempre afirmamos que a saúde era nossa prioridade e este ano conseguimos cumprir com nosso objetivo, mais uma vez, de ampliar as estruturas e melhorar a qualidade dos nossos serviços. Renovamos e fortalecemos a vontade de transformar a nossa rede de saúde e proporcionar sempre a melhor qualidade de atendimento a todos”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Neste ano, também foi entregue a construção da nova UBS do Parque da Liberdade, assim como a reforma da UBS do Parque das Nações e da Farmácia Central. As unidades foram totalmente revitalizadas e receberam novos equipamentos e mobiliários.

“A nossa rede recebeu muitas reformas, intervenções e reestruturações e isso tem se traduzido em mais acesso e conforto aos nossos usuários e trabalhadores. Uma saúde de qualidade se faz com prioridades, dedicação e investimentos. E isso é o que mais temos tido nos últimos anos com o nosso prefeito e seu vice, que se dedicam prioritariamente em promover qualidade na saúde com os investimentos que são necessários”, enfatizou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Para 2025 estão programadas as entregas da nova UBS do Antônio Zanaga, em construção no mesmo local onde funcionava o antigo Posto 10, e a reforma da UBS do São Domingos. Também no próximo ano está previsto o início da construção de duas novas UBSs, sendo uma no Jardim da Balsa e outra no Parque Jacyra.