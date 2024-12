Supermercado promete picanha a R$ 59,90

Picanha bovina resfriada a vácuo da Friboi, que se encontra a R$ 59,90/kg

Com a proximidade das festas de fim de ano, começam também os preparativos finais para a grande noite de passagem da virada.

E para quem deseja começar 2025 com um bom churrasco, o Assaí está com ofertas imperdíveis em carnes, bebidas e petiscos para que a celebração com amigos e familiares tenha ainda mais sabor e economia. Entre os destaques, estão além da picanha, exclusivo para clientes cadastrados no app Meu Assaí.

O aplicativo é totalmente gratuito e seu download pode ser realizado nas lojas online Google Play (para sistemas Android) e App Stores (para sistemas iOS).

Nas lojas, também é possível encontrar todos os produtos necessários para o churrasco – do preparo da carne, como temperos e molhos, a utensílios necessários para a churrasqueira, como sacos de carvão e espetos de churrasco. Abaixo, confira algumas das ofertas válidas nas lojas do Estado de São Paulo de 26/12 a 29/12:

PICANHA BOVINA RESFRIADA A VÁCUO FRIBOI – R$ 59,90/kg no app Meu Assaí – válido para até 10kg;

CARNE BOVINA CONGELADA OU RESFRIADA BIFE ANCHO MATURATTA – R$ 48,90/kg no app Meu Assaí, válido para até 10kg;

FRALDINHA BOVINA RESFRIADA A VÁCUO FRIBOI – R$ 36,90/kg no app Meu Assaí – válido para até 10kg;

CUPIM BOVINO RESFRIADO A VÁCUO FRIBOI – R$ 29,90/kg no app Meu Assaí – válido para até 10kg;

LINGUIÇA DE COSTELA BOVINA CONGELADA MATURATTA – R$ 8,99/cada no app Meu Assaí – válido para até 24 unidades.

CARVÃO ECOLÓGICO BRASIL (4kg) – R$ 22,90 cada.

Condições especiais de pagamento



Dos dias 15/12 a 31/12, todas as lojas do Assaí estão com um parcelamento especial de 4x sem juros para produtos sazonais (cestas, aves natalinas, pernil, lombo, tender, frutas cristalizadas, secas e com caldas, bacalhau, panetones, sidras, espumantes, frisantes e filtrados) em qualquer bandeira de crédito ou no Passaí (cartão próprio da Companhia, que também permite a compra de produtos com o valor unitário pelo preço de atacado).

Para maior conveniência, o Assaí também aceita diversas formas de pagamento, incluindo Pix, cartões de crédito e débito, Vale-Alimentação e Auxílio Brasil.

Além disso, pelo aplicativo Meu Assaí, os(as) clientes encontram descontos personalizados e promoções exclusivas por região. Pelo aplicativo, é possível receber as compras em casa via iFood, Rappi e Uber (Cornershop), assim como encontrar informações sobre os horários das lojas e outras informações.

