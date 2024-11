A publicação digital “Anônimos: Histórias Não Contadas – O Silêncio que Grita: Reflexões, Trajetórias, Nomes, Crianças e Mulheres na Villa de Santa Bárbara no Século XIX” foi lançada em evento no Centro de Memória.

O evento reuniu pesquisadores, autoridades e educadores para celebrar o resgate histórico da cidade.

A obra, desenvolvida por Sidney Aguilar Filho, Sidney Batista Bonfim e José Jorge Guedes de Camargo, aborda trajetórias de crianças e mulheres no século XIX e foi baseada em documentos históricos, incluindo as atas da Câmara Municipal, que estão disponíveis digitalmente para consulta pública.

A publicação é gratuita e pode ser utilizada em fins pedagógicos, com os devidos créditos, estando acessível para download neste LINK.

Para Fernando Rodrigo, a iniciativa valoriza o papel dos documentos históricos na construção da identidade cultural da cidade:

“É gratificante participar de um projeto que evidencia a importância da memória histórica e torna esse conteúdo acessível à população e às escolas.” Já a vereadora Esther Moraes destacou a relevância do evento para aproximar o Legislativo da comunidade:

“A história de Santa Bárbara d’Oeste ganha novos contornos com trabalhos como este, que envolvem pesquisa séria e compromisso com a educação.”

História e educação

Além do bibliotecário e da vereadora, o evento contou com a presença da secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, do historiador Antônio Carlos Angolini, historiador; e do professor Haroldo Ramos Teixeira, diretor regional da Diretoria de Ensino Estadual de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. A cerimônia reforçou a importância da valorização da história local por meio de iniciativas que conectam educação e cultura.