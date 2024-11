Vídeo mostra carros brigando no interior

Não é segredo para ninguém que muitas celebridades já vieram a público falar sobre o lifestyle liberal, artistas como: Anitta, Yudi Tamashiro, Deborah Secco e Geisy Arruda já falaram abertamente sobre suas preferências e práticas, variando entre ménage e swing.

Para a influenciadora e criadora adulta Tuani Basotti, ela e seu esposo foram inseridos de forma inusitada no universo do swing. E isso impactou positiva na relação.

“Eu nunca tinha ouvido falar em swing ou qualquer coisa do tipo. Foi algo novo e, ao mesmo tempo, instigante, já que esse estilo de vida oferece muitas possibilidades diferentes”, explica. “Hoje percebo como isso turbinou nossa relação, como tudo mudou. Talvez por isso tanta gente entre nesse universo, incluindo as famosas”.

Entre as inúmeras práticas dentro do lifestyle liberal, o casal adotou a troca de casais e o sexo no mesmo ambiente. Segundo ela, essas experiências ajudaram a fortalecer a confiança mútua e reacenderam a paixão no relacionamento. “Já experimentamos o ménage, tanto feminino quanto masculino, mas o que mais nos atrai é a troca de casais. Isso trouxe algo novo para a nossa vida a dois, algo que nunca imaginamos explorar antes”, afirma.

Durante uma viagem a João Pessoa, na famosa praia de nudismo de Tambaba, Tuani e seu marido tiveram seu primeiro contato com o meio liberal, um estilo de vida que, segundo eles, transformou completamente a relação. A experiência, que inicialmente parecia inusitada, revelou um mundo de descobertas, desafios e benefícios.”Foi nossa primeira vez em uma praia de nudismo. Estávamos lá apenas para conhecer, sem saber o que esperar. Nunca havíamos ouvido falar de swing ou conhecido alguém que praticasse”, conta.

A criadora adulta relata que, durante a estadia, conheceu outros casais na praia que frequentavam uma pousada voltada para praticantes do meio liberal. “Ficamos curiosos. Eles nos explicaram como funcionava o swing, mencionaram aplicativos usados para conhecer outros casais e nos convidaram para visitar a pousada”, relembrou.