Vereadores de Americana aprovam 2 projetos e articulam para manter cargos

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram dois projetos durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (26) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

Agora eles trabalham para reverter decisão de extinguir ao menos 7 cargos existentes hoje na Casa. Os bastidores indicam que eles vão conseguir reverter a medida e manter os cargos.

Capacitação em Libras como critério de desempate em concursos públicos

O projeto de lei nº 103/2024, de autoria do vereador Vagner Malheiros (NOVO), que estabelece a capacitação em Língua Brasileira de Sinais – Libras como critério de desempate em concursos públicos e processos seletivos em âmbito municipal, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Dia do Jiu-Jitsu

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 106/2024, de autoria do vereador Prof. Jonas Santos (PRD), que institui e insere no Calendário Oficial do Município de Americana o dia 14 de setembro como Dia do Jiu-Jítsu.

Adiados pelos vereadores

O projeto de lei nº 63/2024, de autoria do vereador Juninho Dias (PSD), que altera a lei municipal nº 4.547/2007, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Americana, foi adiado por sessenta dias a pedido do vereador autor do prejeto.

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Americana acontece na terça-feira (3), às 14h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

