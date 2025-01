Secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré visita empresa de infraestrutura urbana

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Ed Carlo Michelin, reuniu-se nesta semana com Fátima Aparecida de Alves Martins e Maria Ignez Cera, representantes da empresa Verssat Soluções de Infraestrutura Urbana, para discutir sobre futuras parcerias para o crescimento da cidade e viabilização da ampliação das áreas de lazer do município.

Durante o encontro, foram apresentadas as iniciativas da Prefeitura para o desenvolvimento municipal e a empresa detalhou suas atividades, incluindo a produção de pontos de ônibus, bebedouros públicos, rampas de acessibilidade e malhas sinalizadoras, fundamentais para a inclusão e o acesso universal.

“Estamos realizando reuniões e encontros com empresas do município para firmar parcerias para o progresso da cidade, geração de emprego e renda. Este encontro reafirma nosso compromisso em impulsionar o crescimento sustentável do município, fortalecendo as empresas sediadas no município e promovendo soluções inovadoras para a infraestrutura urbana”, disse Ed Carlo.

