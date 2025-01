Chuva inunda Ampelio Gazzetta entre N Odessa e Sumaré

A chuva que caiu no final da tarde desta sexta-feira causou inundação na divisa de Sumaré em Nova Odessa.

Vídeo enviado por leitor do MM mostra um motociclista tentando atravessar a via ao lado da faculdade NetWork. A pista ficou intransitável.

