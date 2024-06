Semana, dia do Consumidor ou Black Friday: Qual melhor?

A Semana do Consumidor e a Black Friday são datas que o comércio usa para aplicar grandes descontos, promoções e diversas outras condições para os consumidores. Apesar disso, cada temporada possui as suas vantagens que podem ser aproveitadas de maneiras diferentes pelos clientes.

A Card, empresa especialista em levar fluxo para os negócios através de maquininhas de cartões, explica que, apesar de terem o mesmo objetivo, ações promocionais possuem vantagens diferentes.

Diferença entre Dia do Consumidor e Black Friday

Todo dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor, data que surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, a Semana do Consumidor é uma derivação da data e chegou ao Brasil, em 2014.

A ideia, na época, foi apoiada por 500 e-commerces para movimentar o comércio no começo do ano e fazer crescer as vendas antes do Dia das Mães, que é celebrado em maio.

No Dia do Consumidor acontecem promoções com o foco de retenção de clientes, para que sempre voltem a comprar em determinado estabelecimento em razão do custo e benefício. “A data também é usada pelo comércio para eliminar o excesso de produtos dos estoques de verão, Natal ou da própria Black Friday”, analisa Daniel Rodrigues, Gerente de Marketing da Card.

Além dos descontos, os lojistas podem oferecer aos compradores frete grátis, opções facilitadas de parcelamento, brindes a partir de um determinado valor em compras atingido e outras alternativas que aproximam a relação entre a empresa e o consumidor.

Já a Black Friday também surgiu nos Estados Unidos e ficou popular nos anos 90. Ela possui caráter comercial e sempre acontece na última sexta-feira de novembro mundialmente para impulsionar as compras de final de ano.

“Geralmente os lojistas aplicam descontos consideráveis em diversos produtos, principalmente voltados para o setor de eletrônicos e eletrodomésticos. Ela ganhou popularidade no Brasil em 2010”, afirma.

Qual temporada de descontos compensa mais?

A necessidade de compra do consumidor é quem vai determinar. “A Black Friday é mais forte no comércio, assim as lojas costumam preparar mais e maiores descontos para a data. E por ser mais popular, costuma oferecer os maiores descontos em produtos. Por isso, se o objetivo é comprar uma geladeira ou um computador, vale a pena aguardar a última sexta-feira de novembro”, observa.

Já a Semana do Consumidor, por acontecer em mais dias do ano, é ideal para buscar descontos em compras menores. “Isso vale para alimentos, serviços por assinatura, roupas, artigos de beleza e produtos de saúde”, orienta.

Apesar disso, durante a Semana do Consumidor, existem lojas que oferecem descontos iguais ou até maiores do que na Black Friday. “Em 2024, aliás, isso é uma possibilidade, já que a Black Friday de 2023 foi a segunda pior da história, segundo o Valor Econômico”, finaliza.

Sobre a CARD

A CARD está há mais de 20 anos no mercado. Atua em parceria com diversas empresas de todo o País com a missão de proporcionar as melhores soluções de Telecom, pagamentos, recargas e outros serviços.

