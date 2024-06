O americanense Estevam Mancini, treinador da equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes de Americana, comandou os atletas da seleção brasileira na disputa do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Pista Júnior, realizado entre os dias 19 e 23 de junho em Lima, no Peru.

Na ocasião, a delegação verde e amarela protagonizou a melhor campanha do país em torneios pan-americanos, com duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, desempenho que conferiu à equipe a 3ª colocação na classificação geral.

“Integrar a comissão técnica da seleção brasileira e fazer parte dessa campanha histórica foi um grande privilégio e uma experiência inesquecível. Não tenho dúvidas de que isso é fruto do trabalho que desempenhamos em nossa cidade, que sempre foi referência na modalidade. Fico muito feliz por poder representar o nosso município e o nosso país nessa competição tão importante”, destacou Estevam.

As duas medalhas de ouro brasileiras foram conquistadas pelo ciclista Lucca Marques Ferreira da Silva, que venceu as provas de scratch e de eliminação. A prata foi de Matheus Constantino, também na prova de scratch. Lucca e Matheus ainda se juntaram para conquistar o bronze na prova de madison, disputada em dupla. Além das medalhas, a equipe também quebrou o recorde nacional nas provas de velocidade por equipes e velocidade individual 200 metros.

“É um grande orgulho para nós, americanenses, ter o nosso treinador comandando a seleção brasileira e conseguindo esse excelente resultado. Seguiremos trabalhando para que Americana continue sendo referência no ciclismo e alcançando as posições mais altas do pódio. Parabéns ao professor Estevam pelo trabalho e pela dedicação à frente da modalidade”, destacou o secretário de Esportes, Pedro Peol.