Sensitiva prevê muita traição no mundo dos famosos

E o que seria isso? “Esse número é Exu Bará, que mexe e arranca as máscaras, dando uma reviravolta na vida de muitas pessoas. E na vida dos artistas não seria diferente, por isso, vejo aqui muitos apresentadores trazendo suas verdades à tona. Aquela vida dos sonhos e casais muito lindos não são verdades”, aponta.

Diante dos boatos em que o apresentador Marcos Mion traiu a sua esposa Suzana Gullo durante uma viagem para Curaçao, no Caribe, dentre as incertezas as cartas da sensitiva Vó Bahiana dizem não ver nada de bom para ele.

“Aqui eu vejo mensagem de rompimento. Vejo uma gravidez e Marcos Mion sendo pai fora do casamento, além da esposa (ou ex-esposa) muito doente, precisando de ajuda na saúde.

Mas eu vejo também magias e feitiçarias sendo feitas para tirar Mion da emissora onde ele trabalha (Rede Globo), para poder romper com o contrato. É como se fosse alguém muito invejoso querendo derrubar o Marcos Mion. Nesse ano eu vejo até ele se mudando de país”, revela.

Outro casal que a vidente ressalta em suas cartas é Luciano Huck e Angélica, onde a traição do passado causará danos no presente. “Na semana passada eles disseram que poderiam ter um relacionamento aberto e que ela perdoaria uma traição, mas ela está ciente que pode vir à tona a qualquer momento uma traição, portanto, já está preparando as pessoas para que não fiquem tão chocadas na hora da descoberta”, enfatiza.

E continua: “Dentro da astrologia foi descoberto que teve sim uma traição no relacionamento deles, onde ela pode ter perdoado essa traição, mas sabe que pode ‘estourar’ a qualquer momento”.

Por fim, Vó Bahiana cita a filha de Silvio Santos dentre as que estão entre os apresentadores vistos nas cartas.

“Eu vejo a Silvia Abravanel descobrindo uma traição, ou seja, ela já pode ter descoberto algumas conversas, dentre outras coisas, e se calou. Mas entre junho e julho essa traição será exposta e, assim como em outras ocasiões, em que ela já foi traída, vejo novamente a filha do Silvio Santos nessa situação.

E sabe por que, Silva Abravanel? Porque a sua vida amorosa foi fechada, foi feito um trabalho de magia por uma mulher do seu passado dentro de um cemitério para você nunca ser feliz no amor. Só desfazendo essa magia você poderá ser feliz no amor novamente”.

