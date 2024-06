Pela 5ª vez, Tivoli Shopping é finalista no Prêmio Abrasce

Pela quinta vez, o Tivoli Shopping é um dos finalistas do “Prêmio Abrasce”, tradicional premiação do setor de shopping centers. Na edição deste ano, o centro de compras concorre na categoria Eventos e Promoções com duas ações de destaque: a campanha Outubro Rosa, que incluiu desfile, corte solidário, conscientização e valorização sobre o câncer de mama, e também com o cenário inclusivo da Barbie para pessoas com deficiência, lançado durante a estreia do filme em 2023.

O Prêmio Abrasce, organizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), tem como objetivo destacar projetos inovadores e impactantes desenvolvidos pelo setor em todo o país. A premiação ressalta a importância desses empreendimentos como catalisadores de mudanças sociais, ambientais e econômicas, evidenciando o papel essencial que desempenham em suas comunidades, além de estimular os shoppings associados a apresentarem suas iniciativas e aprimoramento de atendimento ao cliente.

A edição deste ano abrange seis categorias: Ações de Natal, Campanhas Institucionais, Eventos e Promoções, Gestão de Pessoas, Newton Rique de Sustentabilidade e Tecnologias e Campanhas Digitais. Todos os finalistas serão julgados por uma banca avaliadora formada por especialistas do setor.

“Estar novamente entre os finalistas do Prêmio Abrasce é uma grande honra e motivo de orgulho para nós. Esta indicação destaca a relevância dos nossos projetos, que vão além do entretenimento e buscam promover a conscientização e a inclusão. A campanha Outubro Rosa e o cenário inclusivo da Barbie são exemplos do nosso compromisso em criar ações que educam, sensibilizam e valorizam a diversidade, impactando positivamente a nossa comunidade”, afirmou Gustavo Salvagnini, gerente-geral do Tivoli Shopping.

Em 2019, o Tivoli Shopping chegou à final do Prêmio Abrasce na categoria Eventos e Promoções de Natal, com a campanha “Natal de 20 Anos do Tivoli Shopping”. Em 2021, o empreendimento comercial foi novamente finalista, concorrendo com a Feira da Empregabilidade. Em 2022, o centro de compras conquistou a prata na categoria Natal e, em 2023, ganhou o bronze com a Feira da Empregabilidade.

Tivoli foi primeiro shopping da região a ter cenário inclusivo da Barbie

Em agosto de 2023, o Tivoli Shopping se destacou como o primeiro shopping da região a oferecer cenários inclusivos da Barbie, com caixas adaptadas para pessoas com deficiência.

A iniciativa foi idealizada por Lilica Amâncio, palhaça voluntária e presidente da Associação Pernas da Alegria, e as caixas foram confeccionadas por Patrícia Rodrigues, mãe dedicada de Elisa, uma criança de 6 anos com deficiência, que desempenhou um papel fundamental na criação dos cenários.

A ação ainda contou com uma sessão de cinema exclusiva para este público, em parceria com o Moviecom.

Empreendimento teve arrecadação de cabelos pelo terceiro ano consecutivo

Já a programação do Outubro Rosa no Tivoli Shopping foi marcada por uma série de ações significativas, incluindo a campanha de arrecadação de cabelos, que ocorreu pelo terceiro ano consecutivo. Em parceria com o San Marthyn Studio Hair e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, a iniciativa visou coletar fios para confecção de perucas destinadas a mulheres em tratamento oncológico.

Além disso, o desfile “Vestidas de Si”, promovido pela Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, com o apoio da Danny Cosméticos, FAM (Faculdade de Americana) e Karoline Cia, teve como objetivo valorizar e fortalecer a autoestima de pacientes do Grupo Mulheres Reais, da Oncologia da Unimed.

As modelos foram recebidas em um camarim especialmente preparado no espaço de coworking da FAM, onde foram feitos tratamentos de maquiagem e cabelo da Danny Cosméticos, além de desfrutarem de sessões de massagem oferecidas pelos alunos de Estética e Cosmética da FAM, proporcionando um momento de relaxamento antes do desfile.

Além disso, os alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Direito também contribuíram com a ação, fornecendo orientações sobre autoexame e os direitos das pacientes diagnosticadas.

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, ressaltou a importância das parcerias que contribuíram para o sucesso das iniciativas. “Agradecemos profundamente a todos os parceiros que colaboraram conosco. Cada contribuição foi essencial para que pudéssemos promover ações tão significativas. O reconhecimento como finalistas no Prêmio Abrasce reflete o trabalho e a dedicação de todos. Muito obrigada!”, afirmou Paula Funichello.

