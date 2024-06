Venda de remédio para parar de fumar dispara em 2024

Parar de fumar- Sexta-feira (31) o Dia Mundial sem Tabaco

e a data é uma forma de conscientizar a população sobre os males causados pelo cigarro. E para quem quer largar o vício, as dificuldades são grandes. Ansiedade, abstinência, dores nos corpos, são apenas alguns dos sintomas que um ex-fumante pode sentir ao largar o cigarro.

Com essa realidade, muitos acabam recorrendo a medicamentos que auxiliam nesse processo de largar a nicotina. E foi tentando enxergar esse panorama que a plataforma Consulta Remédios (CR), segunda maior plataforma do varejo farmacêutico no Brasil, fez um levantamento sobre buscas e vendas desses medicamentos.

Segundo a pesquisa, 2024 vem sendo um ano com dados em crescimento, após um período de queda. “No que diz respeito às buscas, ou seja, o interesse do consumidor por esse tipo de medicamento, em 2020 tivemos um pico que chegou a mais de 1 milhão de buscas. Durante toda a pandemia, esse dado foi decrescendo, chegando a pouco mais de 260 mil buscas. Neste ano, já é possível perceber que essas buscas estão voltando a subir, já sendo, ainda no mês de maio, 15% maior que em 2023 inteiro”, conta Karime Sleiman, farmacêutica responsável pela plataforma.

O medicamento mais buscado pelos brasileiros é o Cloridrato de Bupropiona, que no comparador de preços da plataforma aparece com uma diferença de valor que vai de R$50,40 a R$118,64, uma variação de 135,4%.

“Usualmente os produtos mais buscados são os mesmos, com alteração apenas na posição que ocupam entre um ano e outro. Além disso, com exceção do Cloridrato de Bupropiona, a maioria são produtos sem restrição de compra ou que exigem apresentação de receita”, explica Karime.

Já quando falamos de vendas desses medicamentos, houve um crescimento de 115% de 2022 para 2023, além de estes mesmos dados até maio de 2024 já terem superado o ano de 2022 inteiro.

A gente percebe que cada vez mais há o interesse e a busca por esses medicamentos. Muitos deles podem dobrar as chances de um fumante largar o cigarro”, diz a farmacêutica.

Ainda, no levantamento, por meio do comparador de preços da plataforma, foi possível observar as variações de valores, mostrando que a pesquisa é importante nesses momentos, considerando que alguns medicamentos exigem uso por períodos prolongados. O NiQuitin, medicamento bastante popular, por exemplo, tem uma variação de preços que chega a 15%. “A pesquisa é fator crucial nesses momentos. O Cloridrato de Bupropiona é que tem o melhor custo-benefício, mas nem todos os medicamentos estão acessíveis. este medicamento por exemplo precisa de receita médica para manter o tratamento,entretanto, são grandes no momento de largar o vício. Por isso, um facilitador de buscas online pode ser um grande aliado”, finaliza Karime.

Sobre a CR

A CR é a segunda maior plataforma do varejo farmacêutico no Brasil com uma média de 1 milhão de visitas diárias, o que a torna líder em resultados orgânicos relacionados a medicamentos, saúde e dermocosméticos. A plataforma Consulta Remédios, possui mais de 3 mil farmácias, oferecendo um vasto leque de opções para os consumidores.

Ela é frequentemente recomendada por profissionais de saúde para que os pacientes tenham acesso facilitado a bulas, informações sobre preços e locais de compra dos medicamentos prescritos. Uma pesquisa rápida na Consulta Remédios pode resultar em uma economia significativa, com os usuários poupando até 90% na compra de medicamentos.

Adicionalmente, a CR é responsável pela Receita Digital, uma plataforma de prescrição inovadora que permite que médicos, dentistas, veterinários, pacientes e farmácias gerenciarem receitas e outros tipos de documentos de saúde de forma digital com facilidade e eficiência. Esta ferramenta reforça o compromisso da CR em tornar o acesso à saúde mais ágil e conveniente.

