Séries e filmes mais vistos da semana 1 de dezembro

Musa do Botafogo comemora mais um título e diz que deixou o ex, Adriano Imperador, por rivalidade de times

Depois de vencer a Libertadores, o Botafogo conquistou mais um título ontem, o do Brasileirão. De olho em todos os lances, Wanessa Angell, a musa oficial do time desde 2017, comemorou a taça, vibrou com a torcida e fez uma revelação inédita. Ela terminou a relação com Adriano Imperador, ex-jogador do Flamengo, por rivalidade no esporte. A gata sempre foi botafoguense.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Nunca falei isso, mas a real é que não continuei com o Adriano porque éramos de times diferentes e ele queria que eu virasse a ‘casaca’. Ele me pediu para ser flamenguista, na época era uma condição. Terminei com ele e continuei com meu Botafogo”, lembra rindo. “Parece piada, mas tinha essa rivalidade, o amor acabou ali. Jamais alguém faria a minha cabeça. A proposta foi descabida”.

Wanessa conta que a paixão pelo time vem de berço, por incentivo do seu avô, que faleceu ouvindo os jogos do Botafogo no rádio de pilha. “As memórias são muito fortes, a minha ligação com o time é desde que me conheço por gente. Honrei meu avô desde então, a paixão dele passou para mim. E depois de um jejum chegam os títulos para comemorar e reviver tudo isso”.

Eleita a Musa do Botafogo, Wanessa participou do concurso de beleza ‘Musa do Brasileirão’, desbancando mais de 150 candidatas na época. Além disso, se uniu às torcidas organizadas do time. “Diferente de outras que se autointitulam, tenho uma faixa, um título e um prêmio também. Sou musa de verdade, apaixonada pelo time, não quero só cinco minutos de fama”, alfineta.

Hoje, Wanessa Angell é nutricionista especializada em emagrecimento. Dedica sua vida ao esporte e ao empoderamento feminino. Além de musa, também é professora e divide nas redes sociais ainda a sua rotina como mãe independente. “Meus planos agora estão na nutrição, dando dicas e suporte para quem busca o shape dos sonhos. Mas o Botafogo sempre vai comigo, é paixão”.