O Polo Univesp Santa Bárbara d’Oeste foi selecionado para participar da segunda edição do Game Show “Quem sabe, ganha!” da TV Cultura em parceria com a Univesp. A equipe de Santa Bárbara passou por duas etapas de seleção e gravaram o programa piloto no dia 2 de dezembro. O grito de guerra escolhido pelos alunos é “Graça Martins”, em homenagem a Dona Margarida da Graça Martins, única mulher a fundar uma cidade no Brasil, Santa Bárbara d´Oeste. A gravação do programa oficial está marcada para 11 de janeiro.

Sandra Maria de Lima Betini, do curso de Administração, Milvânia Maria dos Santos, do curso de Pedagogia e Luis Henrique Dias, do curso de Engenharia de Produção, e a orientadora do polo Ariana Regina das Dores são a equipe que competirá com cidade a ser divulgada. Os alunos foram escolhidos após sorteio realizado na sede do polo de Santa Bárbara.

O objetivo do programa é estimular a busca e compartilhamento de conhecimentos nas áreas dos diferentes cursos oferecidos pela Univesp e dos alunos trocarem experiências profissionais fazendo novos contatos de maneira presencial.

O game contribui também para dar visibilidade ao trabalho realizado pelos polos, além de promover o engajamento dos alunos, destacando a importação da EAD na formação de Nível Superior dos munícipes por meio de uma Universidade pública, gratuita e de qualidade com o apoio das Prefeituras conveniadas.

O programa

O game show “Quem sabe, ganha!” é um programa semanal de perguntas e respostas exibido na TV Cultura e Univesp TV desde maio de 2023. A novidade desta segunda edição é que as equipes terão plateia durante o game.

Duas equipes competem respondendo perguntas sobre oito disciplinas de conhecimento: português e literatura, história, geografia, ciências, meio ambiente e tecnologia. Além de acertar as perguntas para pontuar, a equipe tem acertar o ícone digital arremessando uma bola no paredão virtual que exibe uma “cachoeira digital” com ícones coloridos que remetem às disciplinas e se movimentam ininterruptamente. Ao acertar o ícone, uma pergunta aparece no paredão virtual com quatro opções de respostas. Ganha a equipe que tiver mais pontos.

Os programas já exibidos podem ser conferidos na playlist do canal youtube @univesptv

A Univesp

A Univesp é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os cursos têm conteúdo trabalhado por docentes da USP, Unesp e Unicamp.

Foram abertas 150 vagas gratuitas para os estudantes de Santa Bárbara d´Oeste em 2024: Letras, Matemática, Pedagogia, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais, na modalidade EAD (Ensino à Distância). O vestibular 2025 será aberto em fevereiro pelo portal vestibular.univesp.br

O polo de Santa Bárbara d’Oeste está localizado na Rua XV de Novembro, 1.328, na Vila Bortoleto. O horário de funcionamento no período da tarde é de segunda a quarta e sexta-feira, das 13 às 18 horas, e no período da noite, de terça a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Informações pelo telefone (19) 3463.5077 ou pelo e-mail ariana.dores@polo.univesp.br

