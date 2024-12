Inflação desacelera para 0,39%, mas carne pressiona

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no país, desacelerou em novembro a 0,39%, mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (10). Em outubro, a inflação havia registrado uma alta de 0,56%.

De acordo com uma pesquisa da Reuters, a expectativa por parte do mercado era de uma alta de 0,37% no período.

No acumulado de 12 meses até novembro, o IPCA teve alta de 4,87%, contra alta 4,76% do mês anterior. Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,37 por cento em novembro, acumulando em 12 meses alta de 4,85%.

De acordo com o IBGE, o resultado foi influenciado pelas altas no grupo Alimentação e bebidas (1,55%), após aumento nos preços das carnes (8,02%), no grupo Transportes (0,89%), impulsionado pelo aumento da passagem aérea (22,65%), e no grupo Despesas pessoais (1,43%), influenciado pelo aumento do cigarro (14,91%).

Dólar cai pós inflação mais contida

O dólar recuava frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira (10), devolvendo algumas das perdas das últimas sessões, mas ainda acima de R$ 6,02, à medida que o mercado analisava os dados do IPCA de novembro, em busca de sinais sobre a trajetória dos preços no Brasil.

