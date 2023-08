Serviço de desinsetização do DAE chega à última fase

O serviço de desinsetização das redes coletoras de esgoto do DAE

– Departamento de Água e Esgoto de Americana começou a ser executado nos bairros Jd. Dona Judith, Vila Massucheto, Vila Louricilda, Vila Amorim, Vila Omar e Jd. Miriam.

A desinsetização já cobriu, no prazo de 12 meses, toda a cidade, sendo esta a última região a ser atendida pelo serviço, que deverá iniciar um novo ciclo até o fim de setembro.

A recomendação aos moradores é para que fechem os ralos durante a aplicação dos produtos, pois é comum o desalojamento de baratas que fogem pelas frestas das tampas dos poços de visita. Com o veneno, acabam morrendo em pouco tempo.

O procedimento é feito por meio de aplicação de inseticida líquido, pelo sistema de termonebulização nos poços de visita e colocação de inseticida em forma de iscas sólidas. Os produtos aderem ao meio em que são aplicados com ação prolongada, combatendo novas infestações por um longo período.



“A maior parte dos insetos na rede de esgoto são baratas e elas fazem parte da cadeia alimentar dos escorpiões. Reduzindo o número de baratas a gente reduz a fonte de alimento e consequentemente o número de escorpiões”, destacou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Desde setembro de 2022, o serviço atendeu as regiões dos bairros Jd. da Balsa 1 e 2; Jd. das Orquídeas; Jd. Dona Rosa; Jd. São Jerônimo; Jd. da Paz e Pq. da Liberdade; Pq. Gramado, Jd. Bazanelli, Jd. São Roque, Vila Dainese, Pq. das Nações, Morada do Sol, Vila Catharina Zanaga, Vale do Rio Branco, São Domingos, Jd. Bela Vista, Vila Santa Maria, Jd. Paulistano, Jd. Lizandra, Jd. Novo Horizonte, Jd. Guanabara, Distrito Industrial Abdo Najar, Antônio Zanaga, Vila Bela, Jd. Nossa Sra. Aparecida, Vale das Nogueiras, Jd. Brasil, Jd. Santa Eliza, Residencial Praia dos Namorados, ASTA Novo Paraíso, Vale das Paineiras, Recanto Vista Alegre, Praia dos Namorados, Bosque dos Ipês, Pq. Residencial Tancredi, Jd. Florbela, Jd. Campo Belo, Praia Azul, Jd. Boer I e II, Jd. Esperança, Jd. Bertoni, Jd. Mirandola, Jd. Helena, São Luís, Cidade Jardim, Jd. dos Lírios, Mathiensen, Jd. Nielsen Ville, Pq. Novo Mundo, Pq. Universitário, Jd. São José, Jd. Jacyra, Jd. Terramérica 01, 02, 03, Jd. Brasília, Jd. Amélia, Jd. Mollon (parte de Americana), Jd. Ipiranga, Vila Bertini, São Vito, São Manoel, Jaguari, Nova Carioba, Cariobinha e Cordenonsi, Jd. Santana. Colina, Werner Plaas, Nova Americana, Vila Biasi, Conserva, Vila Gallo, Vila Santa Catarina, Jd. São Pedro, Pq. Residencial Nardini, Jd. Glória, Jd. São Paulo, Frezzarim, Jd. Girassol, Jd. Alvorada, Vila Jones, Vila Rehder, Chácara Rodrigues, Vila Pavan, Vila Medon, Centro, Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima e Distrito Industrial Werner Plass.

