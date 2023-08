Investigada pela PF, Michelle Bolsonaro diz que lançará “Mijoias”.

A ex-primeira dama afirmou que caso das joias serve para desviar foco da CPI do 8 de janeiro e diz que vai tirar “limonada docinha” do limão.

Agora o pix- Aliados do ex-presidente estão pedindo doações por Pix à Michelle após novo rolo de Jair Bolsonaro com a Justiça. O movimento se deu após vir à tona a informação de que a PF poderia pedir o bloqueio dos R$ 17,1 milhões recebidos pelo ex-capitão.

Michelle tem percorrido o Brasil como grande estrelha feminina do PL (partido comandado por Waldemar da Costa Neto e que abrigou a família Bolsonaro para a disputa das eleições de 2022).

Caso Bolsonaro siga inelegível em 2026, MB é um nome forte para a disputa contra Lula. Ela deve ser ouvida na Polícia Federal no próximo dia 31 juntamente com JB, o advogado da família Frederik Wassef e outros nomes graúdos do entorno.

