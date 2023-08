Grande dia2. 8,5 mil no Roteiro Gastronômico

Grande dia. Roteiro Gastronômico reúne 8,5 mil no segundo dia

Nem mesmo o frio afastou o público no segundo dia do RG 2023. Ao todo, 8.448 pessoas passaram pelo evento neste sábado (26), que está sendo realizado na região do Portal de entrada da cidade.

“Hoje o calor humano humano foi mais forte que o frio. Essa é uma demonstração de quanto a população aprovou o Roteiro Gastronômico. É entretenimento, lazer, gastronomia e ação social reunidos em um mesmo lugar”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli.

O evento faz parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

Além de saborosos pratos e comidas típicas, o público acompanhou diversos shows sertanejos, como do cantor Felipe Delafiori e a Orquestra de Violeiros. A atração principal foi Sâmi Rico, filho do saudoso “Garganta de Ouro” José Rico.

O vice-prefeito Odir Demarchi enalteceu o evento “A população de Americana está de parabéns, o festival está cheio de opções gastronômicas com o que há de melhor em nossa cidade e o povo compareceu e se divertiu. Está bonito de ver”.

O Roteiro Gastronômico 2023 também está arrecadando 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.

Neste domingo (27), César Menotti & Fabiano farão o show de encerramento do evento.

“Estamos indo para o terceiro dia de festa, com o grande show desta dupla sertaneja que conquistou o Brasil. Convidamos a todos para esse encerramento com chave de ouro”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira a programação: Domingo, das 12h às 21h Abertura – Som Ambientação – DJ (Palco 2) – 12h Primas e Bordões (Palco 2) – MPB – 13h Janaína de Cássia Trio (Palco 2) – Samba – 15h Passagem de Som/Show Principal (Palco 1) – 17h César Menotti & Fabiano (Palco 1) – Sertanejo – 19h

Concurso

A votação ainda está aberta para a escolha dos pratos. Para votar, acesse a lista completa com fotos e informações, disponível no site www.americana.sp.gov.br .

A premiação do concurso do Roteiro Gastronômico, que vai eleger os três melhores pratos e o melhor atendimento, será realizada no domingo (27), antes do show principal.

