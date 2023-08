Mulherada levando droga dentro CDP Americana

Quatro mulheres bastante jovens- tendo idades entre 23 e 26 anos- acabaram sendo flagradas transportando porções de drogas para dentra do Centro de Detenção Provisória de Americana na tarde deste sábado (26). Elas usavam os sutiãs para ‘esconder’ o material.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), todas elas iriam visitar seus companheiros e, durante o procedimento de revista, o aparelho scanner corporal observou irregularidades nas roupas na região do top (que cobre o sutiã) das moças.

A averiguação feita pelos policiais penais revelou porções de maconha e cocaína.

O grupo de mulheres foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana e a autoridade determinou que fosse feito o registro do flagrante.

A SAP instaurou procedimento disciplinas investigatório para apurar a conduta dos presos que receberiam as visitantes.

