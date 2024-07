Sexóloga explica preguiça de famosas na hora H

A sexóloga e criadora +18 Danni Cardillo, especialista em sexualidade feminina, explicou que é normal algumas pessoas não terem vontade de fazer sexo o tempo todo. Em relatos recentes, Nicole Bahls, Luana Piovani, Deborah Secco e a cantora Kelly Key contaram que, apesar da imagem de serem um furacão na cama, são preguiçosas no sexo.

Segundo a “prazeróloga”, como ela gosta de ser chamada, apenas 25% das pessoas sente muita vontade de fazer sexo. O restante faz por “obrigação” ou tem uma necessidade maior de conexão com o parceiro para desenvolver o tesão.

“O que a Nicole Bahls disse, que é ‘esforçada’ na cama, é a coisa mais normal do mundo. A Kelly Key e a Deborah Secco também contaram que são ‘preguiçosas’ nesse sentido, e tudo bem. Muita gente não sente a necessidade de fazer estripulias, de ficar de ponta-cabeça etc”, explica.

A especialista garante que apenas 25% da humanidade tem o DNA sexualmente ativo, os outros 75% fazem sexo por ‘obrigação’ ou sazonalidade. “A maioria é mulher demisexual, que precisa de uma conexão com o parceiro para engatilhar o tesão. Por serem famosas, o destaque se torna maior, mas isso é comum entre nós. As pessoas são preguiçosas na cama de forma geral”, diz.

A especialista acrescenta que a questão hormonal e a ausência de orgasmo também são fatores que influenciam diretamente na vontade de transar. Por esse motivo, famosas e anônimas perdem a vontade de maratonar na cama, deixam de procurar seus parceiros e acabam se acostumando com esse estilo de vida.

Fala a sexóloga

“Muitas vezes a preguiça das mulheres vem da falta de orgasmos. Precisamos gozar, é a ‘recompensa’ que todas esperam. É um problema clássico. A mulher necessita muito mais de estímulos sensoriais, de toque, de intimidade, beijo, palavras de afirmação, segurança e valorização por parte do parceiro. Para os homens é garantido, então eles buscam isso constantemente”, ressalta.

Por essa razão, a sexóloga diz que a mulher entra nesse circuito da preguiça, já que a maioria não consegue lidar bem com frustração de não chegar ao ápice do prazer. É nesse momento, segundo Danni, que a mulher não pode se contentar com a falta de sexo e prazer, e buscar ajuda.

“Isso inclui terapia sexual, massagem tântrica e, em alguns casos, reposição hormonal. É possível recuperar o fôlego sexual em pouco tempo. Sexo é saúde e mais qualidade de vida. E todos nós sabemos disso. Inclusive mostro nos meus cursos como manter a energia sexual em alta, são técnicas comprovadas”, diz.