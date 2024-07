Brasileiro ainda segue muito atrasado em matemática

E a matemática? Com certeza todo mundo já se impressionou com alguém que faz cálculos rápidos de cabeça, não é? No quadro “Pequenos Gênios” apresentado por Luciano Huck, nas tarde de domingo, crianças com altas habilidades de aprendizado demonstram seus talentos e têm chances de ganhar um prêmio em dinheiro. Com idades entre 9 e 13 anos, esses jovens prodígios participam de desafios que testavam suas capacidades intelectuais em várias áreas deixando o telespectador impressionado.

Um dos momentos importantes do programa é a rodada “Triturador de Números”. Nela, os participantes exibem suas habilidades matemáticas realizando cálculos complexos em uma velocidade surpreendente, provando que são verdadeiramente superdotados. Estas crianças fazem parte de uma minoria no Brasil, onde apenas 27% dos estudantes alcançam o nível 2 de proficiência em matemática no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Isso significa que mais de 70% dos alunos brasileiros não atingem o nível mínimo de aprendizado em equações, cálculos e operações.

“A matemática é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolver problemas. É uma habilidade que abre portas para o futuro, especialmente em um mundo cada vez mais digital e tecnológico”, afirma Marco Giroto, fundador da SuperGeeks, rede de escolas especializada em capacitar estudantes para enfrentar os desafios do amanhã, oferecendo uma variedade de cursos.

O SuperMath acaba de ser lançado para comemorar uma década de existência da marca. Este curso faz uso do Soroban (そろばん), um antigo dispositivo de cálculo de origem japonesa. Derivado do Suanpan (ábaco chinês), introduzido no Japão no final do século XVI. O Soroban ajuda crianças, jovens e adultos a realizarem cálculos mentais rapidamente e com perfeição, ao mesmo tempo que desenvolvem a concentração, atenção, memorização, percepção, coordenação motora e cálculo mental. Durante o curso, os alunos são imersos em uma jornada de aprendizado que combina técnicas proporcionando uma experiência prática e enriquecedora.

Seu uso no ensino oferece diversos benefícios, como cálculos mentais feitos como um flash, a velocidade, lógica matemática, memorização, o método impressiona por parecer coisa de gênio. “O SuperMath representa uma oportunidade excepcional para desenvolver e aprimorar as habilidades matemáticas e cognitivas, preparando os estudantes para os desafios que os esperam no futuro. Dessa forma, mais crianças e adolescentes brasileiros poderão atingir altos padrões de proficiência na disciplina, transformando suas vidas”, conclui Marco.

Sobre a SuperGeeks e Matemática

A rede de franquias SuperGeeks nasceu com o objetivo de formar não apenas consumidores, mas também criadores de tecnologia. Desde 2014 a marca assume uma posição importante ao preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades do futuro tecnológico, dedicando-se a ensinar programação e robótica de maneira lúdica e criativa, atendendo a todas as faixas etárias, indo da criança ao idoso.

