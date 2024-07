Whindersson Nunes lança marca própria de maconha

Whindersson Nunes, uma das figuras mais importantes da internet com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no Youtube, é também reconhecido por sua abordagem aberta sobre saúde e bem-estar e acaba de anunciar o lançamento da WhinCBD, sua marca de cannabis medicinal focada em democratizar o acesso e promover visibilidade para tratamentos naturais e eficazes.

Em agosto, a WhinCBD disponibilizará cinco produtos destinados ao tratamento de condições como epilepsia, autismo, insônia, ansiedade, TDAH e dores musculares, com o objetivo de suprir uma lacuna ainda existente no mercado brasileiro.

“Decidi ingressar neste mercado porque pude conhecer de perto como esses tratamentos podem transformar vidas, especialmente em condições como epilepsia e autismo”, compartilha Whindersson Nunes, cujo próprio testemunho pessoal com produtos à base de cannabis o inspirou a facilitar o acesso desses tratamentos no Brasil.

A WhinCBD é uma marca que nasce com o compromisso em operar dentro do ambiente regulatório brasileiro, seguindo as diretrizes da RDC 660, que permite a importação de produtos à base de cannabis para uso medicinal.

“Facilitamos o acesso aos médicos prescritores e auxiliamos em todo o processo, desde a obtenção da receita até a chegada do medicamento ao paciente”, garante a equipe da WhinCBD.

A marca também reforça o compromisso com a qualidade e segurança, trabalhando com um laboratório e equipe com vasta experiência no mercado de cannabis. Todos os produtos são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade e passam por rigorosos testes de segurança.

Apesar da origem americana, a WhinCBD entra no mercado brasileiro com a proposta de ser a mais acessível, mantendo um padrão de qualidade elevado, a fim de democratizar o acesso ao tratamento com cannabis medicinal, oferecendo produtos de alta qualidade a preços competitivos.

A regulamentação de produtos à base de cannabis no Brasil está evoluindo gradualmente. “Acreditamos no potencial do mercado para melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes”, declara a Whindersson Nunes.

Como parte do compromisso com a responsabilidade social, a WhinCBD colabora com associações de pacientes para conscientizar sobre o uso responsável da cannabis medicinal, indo para além do tratamento, a fim de educar e quebrar estigmas.

Fala Whindersson

Com planos ambiciosos para o futuro, a WhinCBD planeja expandir seus serviços para a Europa e lançar novos produtos e parcerias em breve. “Estamos otimistas com nossa missão e comprometidos em oferecer opções terapêuticas inovadoras”, conclui Whindersson Nunes.

Para quem pretende cadastrar sua receita, bem como a autorização da Anvisa, visite o site: www.whincbd.com.br

