Sorvete no frio, pode? Como se deliciar sem medo de gripes

Com as férias escolares e a casa cheia, a vontade de saborear um bom sorvete nos dias mais frios aumenta. Mas você sabia que essa delícia gelada vai além do sabor refrescante? Além de ser uma opção prazerosa, este alimento pode trazer benefícios para a saúde mental e até ajudar a manter-se saudável durante o inverno.

Ao contrário do que muitos acreditam, consumir gelados no frio não prejudica a saúde nem aumenta o risco de contrair doenças respiratórias. Essa crença, sem fundamento científico, persiste por dois motivos principais:

1) Sensação de congestão nasal: O consumo de alimentos gelados pode causar uma sensação momentânea de congestão nasal, devido ao resfriamento dos vasos sanguíneos na região. Essa sensação, porém, não significa que você está ficando doente.

2) Confusão com outros fatores: No inverno, as pessoas tendem a ficar mais tempo em ambientes fechados e próximos umas das outras, o que facilita a transmissão de vírus e bactérias que causam gripes e resfriados. Essa maior incidência de doenças durante o frio, muitas vezes, é associada erroneamente ao consumo de sorvete, quando na verdade a causa é o contato com agentes infecciosos.

Para desvendar essa relação entre o gelado e bem-estar, conversamos com Martin Eckhardt, presidente da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (ABRASORVETE), e compilamos os principais estudos que comprovam os efeitos positivos do sorvete na mente:

Compartilhar sorvetinho com amigos e familiares gera momentos de descontração, riso e fortalecimento dos laços afetivos. (Estudo publicado no "Journal of Happiness Studies" em 2009)

Dicas para aproveitar os benefícios do sorvete:

Consuma sorvetinhos como parte de uma alimentação, de forma equilibrada.

Combine o consumo de sorvete com outras atividades que promovam o bem-estar mental, como exercícios físicos, meditação e contato com a natureza.

Compartilhe o sorvetinho com amigos e familiares para criar momentos felizes e fortalecer os laços afetivos.

Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios físicos regularmente para fortalecer seu sistema imunológico e se manter saudável durante o inverno.

Lembre-se: O sorvetinho de cada dia pode ser um aliado valioso para o seu bem-estar mental e físico, desde que consumido com consciência e moderação.

Sobre a ABRASORVETE

A ABRASORVETE (Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis) foi fundada em 2020 e é hoje a voz oficial do mercado de sorvetes no Brasil. Por sua representatividade nacional, tornou-se referência na consolidação de dados e informações do setor, posicionando-se como uma entidade que entende as necessidades e potencialidades dos empresários para, através da comunicação, união e cooperatividade, estar presente e atuante na defesa dos interesses de todos os atores da cadeia produtiva do sorvete e outros gelados comestíveis. Dentre os quatro principais objetivos da ABRASORV estão:

1) Redução da carga tributária de toda cadeia produtiva;

2) Elevação do consumo per capita no Brasil com projetos como a Campanha 50 em 10, lançada em 2023, cujo objetivo é ampliar em 50% o consumo em 10 anos;

3) Valorização do produto e da indústria brasileira e

4) Fortalecimento e representatividade devida ao setor junto às autoridades e órgãos competentes. Saiba mais em @abrasorveteoficial.

